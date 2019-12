O português Manuel Rito é o novo diretor de marketing e vendas da Selina para a Europa, startup da indústria da hospitalidade e que já conta com espaços em Lisboa, Porto e na Ericeira, entre outros no nosso país. Manuel Rito geria, desde dezembro de 2018, o mesmo departamento apenas em Portugal, ficando agora responsável pelos mercados do Reino Unido, Grécia, Alemanha, Áustria, Espanha, Israel e Marrocos.

Manuel Rito trabalhou como brand manager durante três anos para o departamento de patrocínios e ativação da NOS, estando responsável por toda a comunicação e ativação de futebol da marca. Passou ainda pela agência de publicidade BAR Ogilvy, e pelo departamento de e-commerce do Continente.

O grupo Selina já investiu 75 milhões de euros em Portugal e emprega mais de 100 pessoas no país. No nosso país tem cinco unidades em funcionamento — Selina Porto, Selina Ericeira, Selina Secret Garden Lisbon, Selina Milfontes, Selina Navis Cowork –, e, a 20 de dezembro, inaugurou a unidade Selina Gerês. Até 2023, a Selina planeia abrir mais de 20 hotéis em Portugal com cerca de 7.500 camas.

2019 foi um ano recorde de aberturas com a inauguração de 35 espaços nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Grécia, Israel, Argentina, Brasil e México, em conjunto com a expansão para novos mercados europeus e latino-americanos e a entrada na Ásia até 2020.

Em maio, a Selina levantou 100 milhões de dólares numa ronda de financiamento e 300 milhões em parcerias a nível regional, para financiar a expansão global. A ronda de financiamento foi liderada pela Access Industries e contou com a participação do grupo Wiese, aproximando cada vez mais a empresa de uma avaliação de 1.000 milhões de dólares, ou seja, do estatuto de unicórnio.

O grupo Selina na Europa está atualmente presente no Reino Unido, Grécia e Portugal. Em 2020, prevê abrir unidades na Alemanha, Áustria, Espanha, Israel e Marrocos. O objetivo é ter 400 espaços até 2023.