5 coisas que vão marcar o dia

Esta segunda-feira arranca a discussão Orçamento do Estado para 2020 na Assembleia da República. Mário Centeno e Ana Mendes Godinho vão, por isso, passar o dia a responder às perguntas dos deputados sobre um documento ainda sem apoio necessário para passar no crivo do Parlamento. Enquanto isso, os mercados continuam a reagir à escalada das tensões geopolíticas no Médio Oriente. E os empregadores interessados em receber apoio financeiro para converter contratos a prazo em permanentes têm até às 18h00 para apresentarem as suas candidaturas. Os portugueses conseguem manter a casa quente? Eurostat responde.

Centeno vai à AR discutir OE 2020

O ministro das Finanças, Mário Centeno, vai responder esta segunda-feira às perguntas dos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) sobre o Orçamento do Estado para 2020. A proposta foi entregue na Assembleia da República a 16 de dezembro, estando a votação na generalidade marcada para 10 de janeiro, isto é, para sexta-feira. Se for aprovada, a proposta passará a ser discutida na especialidade, no âmbito da qual poderá sofrer algumas alterações. De notar que a proposta apresentada pelo Governo prevê o primeiro excedente orçamental na história da democracia portuguesa.

Mendes Godinho responde a perguntas sobre Orçamento

Depois de Mário Centeno, será a vez de Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ser ouvida pelos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças. A governante irá discutir o Orçamento da Segurança Social para 2020, no qual não está previsto um novo aumento extraordinário das pensões, medida que tem sido muito reivindicada pela esquerda. No Orçamento da Segurança Social, consta, por outro lado, a atualização normal das pensões (0,7% para as mais baixas) e a melhoria das condições de acesso ao complemento solidário de idosos.

Mercados reagem a tensões geopolíticas no Médio Oriente

Por ordem de Donald Trump, as forças armadas norte-americanas avançaram com um ataque aéreo a Bagdad, que resultou na morte do general iraniano Qassem Soleimain. Em reação, o líder supremo do Irão prometeu vingar este ataque, numa “vingança implacável”. Esta subida de tom das tensões geopolíticas no Médio Oriente acabou com o otimismo que se viveu no arranque do ano, sendo expectável que os mercados continuem a ser castigados, na sessão desta segunda-feira. Os efeitos deverão fazer sentir-se sobretudo no mercado petrolífero e nos mercados acionistas.

Empresas têm até hoje para pedir apoio para converter contratos

Termia esta segunda-feira, às 18h00, o prazo para as empresas pedirem apoio financeiro ao Instituto do Emprego e de Formação Profissional (IEFP) para passarem contratos a termos a permanentes, ao abrigo do programa Converte+. Em causa está um apoio equivalente a quatro vezes a remuneração base mensal prevista no novo contrato de trabalho, com um limite de 3.050,32 euros. São abrangidos os contratos a termo que tenham sido celebrados até 20 de setembro e que venham a ser convertidos depois dessa data, bem como as conversões de contratos de trabalho apoiadas pela medida Contrato-Emprego.

Consegue manter quente a sua casa?

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia publica, esta segunda-feira, dados relativos à capacidade dos cidadãos de manterem quentes as suas casas. De acordo com os dados divulgados em janeiro do ano passado, Portugal é o quinto país da Europa onde é mais difícil cumprir essa tarefa de forma adequada. Por terras lusitanas, 20,7% dos inquiridos revelou não conseguir aquecer a casa. A média comunitária é 7,8%. Pior que Portugal, só mesmo a Bulgária, a Lituânia, a Grécia e o Chipre.