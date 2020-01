5 coisas que vão marcar o dia

Portugal inicia o seu financiamento com uma emissão sindicada de dívida a 10 anos. Também por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a evolução do mercado de trabalho em Portugal. É dia de assembleia geral extraordinária da Pharol para votar a destituição do administrador Nelson Tanure. O Eurostat diz quanto gastamos em transporte.

Portugal no mercado

Como é habitual no arranque do ano, Portugal começa o seu calendário de financiamento com uma emissão de dívida sindicada. Com esta emissão, o Tesouro português, através do IGCP, procura financiar-se em obrigações a 10 anos. Duas questões para saber ao longo do dia: o montante emitido e a taxa de juro paga.

Mais emprego ou desemprego?

O INE divulga o valor provisório para a taxa de desemprego em Portugal referente a novembro. Ao mesmo tempo, o gabinete de estatísticas oficializa os valores relativos ao mês de outubro. Há cerca de um mês, o INE indicou que a taxa de desemprego terá estabilizado nos 6,5% em outubro, o mesmo valor de setembro.

Começa fase de instrução do caso Tancos

A fase de instrução do processo do furto e achamento do armamento de Tancos começa com a audição de dois arguidos, Válter Abreu e Jaime Martins Oliveira. O processo de Tancos tem 23 acusados, incluindo o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes.

Quanto gastamos em transportes?

O Eurostat divulga dados sobre as despesas das famílias com transporte. Estas estatísticas vão permitir comparar os encargos dos portugueses com transportes com os gastos dos europeus.

Acionistas de Pharol destituem Nelson Tanure

Os acionistas da Pharol voltam a reunir-se em assembleia geral extraordinária depois da anterior reunião magna do dia 18 de dezembro ter sido adiada por falta de quórum. São várias as propostas em cima da mesa, incluindo a redução do número de administradores do board e ainda a destituição do administrador Nelson Tanure.