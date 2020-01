5 coisas que vão marcar o dia

O dia vai ser fortemente marcado a nível político. A nível nacional, no segundo dia de debate, o Orçamento de Estado para 2020 vai a votos na Assembleia da República. Esta sexta-feira é também o último dia de campanha às diretas do PSD, com Rui Rio, Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz na corrida à liderança dos sociais-democratas. A nível internacional, há reunião extraordinária dos ministros de Negócios Estrangeiros da UE, em Bruxelas. Vão discutir a escalada de tensão no Médio Oriente.

Orçamento do Estado para 2020 vai a votos na generalidade

Esta sexta-feira termina a discussão da proposta na generalidade do Orçamento do Estado (OE) para 2020. Segue-se depois a votação do documento. Os partidos mais à direita, como PSD, CDS, Iniciativa Liberal e Chega, já anunciaram que deverão votar contra. Já o Bloco de Esquerda, PAN, PCP e PEV já anunciaram que vão abster-se, abrindo caminho à aprovação do documento. A votação final, na especialidade, acontece a 6 de fevereiro.

Último dia de campanha da diretas do PSD

Este é o último dia de campanha dos candidatos do PSD às diretas do partido. Rui Rio, atual presidente do PSD, termina a ação de campanha na sua cidade-natal, no Porto. Já Luís Montenegro, antigo líder parlamentar dos sociais-democratas, acaba em Aveiro. As diretas realizam-se este sábado, 11 de janeiro, e foram marcadas na sequência dos maus resultados do partido nas eleições legislativas de 6 de outubro. Caso nenhum dos três candidatos — além dos dois candidatos acima referidos, também Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara de Cascais, está na corrida –, vença com maioria absoluta, haverá uma segunda volta entre os dois candidatos mais votados, uma semana depois.

Quanto se vai exportar este ano? INE revela

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a primeira previsão relativa às perspetivas de exportação de bens para 2020. De acordo com os últimos dados do gabinete de estatísticas, referentes a novembro, as exportações de bens cresceram seis vezes mais do que as importações. As vendas de mercadorias ao exterior aumentaram 8,6% face ao período homólogo, com os automóveis a puxarem pelo comércio português lá fora. Já as importações travaram no mesmo mês, tendo subido apenas 1,3%.

Ministros europeus reúnem-se para discutir tensão no Médio Oriente

Esta sexta-feira há Conselho de Negócios Estrangeiros extraordinário. A reunião vai juntar os ministros dos Negócios Estrangeiros de todos os Estados-membros da União Europeia, sendo presidida por Josep Borrell, o representante europeu para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança. O encontro terá como tema central a escalada de tensão entre os Estados Unidos da América (EUA) e o Irão, que começou com o ataque ordenado por Donald Trump para matar Qassem Soleimani, comandante da Força Quds, força de elite iraniana, e já levou a uma retaliação do país islâmico.

Termina o Consumer Electronics Show

Três dias depois de abrir portas, o Consumer Electronics Show (CES) termina esta sexta-feira em Las Vegas. Naquele que é considerado um dos maiores eventos mundiais dedicados à tecnologia, foram apresentados vários gadgets “fora da caixa”. Entre as várias novidades apresentadas, está a noticia de que a Sony vai lançar um carro elétrico com dois motores elétricos de 200kW, que consegue ir dos 0 aos 100km/h em 4,8 segundos, e 33 sensores que permitem detetar e reconhecer pessoas e objetos dentro e fora do carro.