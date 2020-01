Energia leva bolsa de Lisboa a liderar ganhos na Europa

A bolsa nacional encerrou esta sexta-feira com o pé direito, a recuperar da instabilidade gerada pela tensão no Médio Oriente que marcou o arranque da semana. O PSI-20 avançou pelo segundo dia, encabeçando os ganhos na Europa, animado pela Galp Energia, EDP e EDP Renováveis. Os três títulos somaram mais de 1%.

O índice de referência da praça bolsista lisboeta valorizou 0,55% para os 5.257,92 pontos, com 11 títulos no “verde”, um inalterado — a Semapa nos 13,34 euros por ação — e os restantes seis no vermelho. Já o Stoxx 600, índice que agrega as 600 maiores capitalizações bolsistas da Europa, perdeu uns ligeiros 0,1%, enquanto os restantes índices europeus oscilaram entre ganhos e perdas ligeiras.

Coube à Galp Energia encabeçar as subidas do PSI-20, com a suas ações a recuperarem das recentes desvalorização, encerrando esta sessão com ganhos de 1,66%, para os 15,655 euros.

Os títulos do universo EDP ocuparam as restantes posições do pódio dos melhores registos bolsistas da última sessão da semana.

As ações da EDP valorizaram 1,49%, para os 3,87 euros, ganho que acontece um dia depois de a elétrica liderada por António Mexia ter informado o mercado que dois dos seus principais acionistas reforçaram no respetivo capital: a BlackRock e a Elliot. Já a sua participada EDP Renováveis registou uma subida de 1,38%, para os 10,30 euros por ação.

A impedir ganhos mais acentuados estiveram os títulos dos CTT e da Sonae. As ações dos Correios perderam 2,9%, para os 3,28 euros, enquanto as da retalhista caíram 1,51%, para os 88,35 cêntimos. Também o recuo de 0,15% dos títulos do BCP, para os 20,42 cêntimos, travaram os ganhos na bolsa de Lisboa.