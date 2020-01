A conjuntura internacional favorável e várias notícias empresariais estão a dar impulso à bolsa de Lisboa, esta segunda-feira. O índice PSI-20 segue a ganhar 0,10% para 5.263,72 pontos, em linha com o sentimento positivo nas principais praças europeias, com os CTT e a EDP a destacarem-se. O BCP está a travar as valorizações.

A operadora postal é a cotada que mais sobe, a valorizar 1% para 3,31 euros por ação, seguida da Jerónimo Martins, que avança 0,8% para 15,17 euros. A EDP — que anunciou que vai emitir dívida verde para financiar a recompra de até 750 milhões de euros em obrigações com maturidade em 2075 — soma 0,5% para 3,89 euros.

Já a EDP Renováveis conquistou um novo contrato para o fornecimento de energia solar no mercado brasileiro (um contrato de aquisição de energia (CAE) com uma duração de 19 anos, estando previsto o arranque das operações em 2022), mas desliza 0,2% para 10,28 euros por ação. A Galp cede 0,16% para 15,63 euros e o BCP recua 0,6% para 0,2030 euros por ação.

PSI-20 em alta

Novabase e Martifer avançam no PSI Geral

Mas é fora do PSI-20 que há maiores ganhos. A Martifer fechou um contrato de muitos milhões de euros com o empresário Mário Ferreira, segundo informações comunicadas na sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. A West Sea Estaleiros Navais, sua participada, vai construir para a Mystic Cruises quatro navios de expedição polar. No PSI Geral, a Martifer dispara 6% (já chegou mesmo a valorizar 8% esta manhã) para 0,4230 euros por ação.

Também a Novabase está a reagir a novidades conhecidas no final da semana passada. A tecnológica anunciou sexta-feira que a negociação de ações no âmbito do programa de recompra de ações próprias da Novabase vai ter início esta terça-feira. Antes do início do programa, as ações disparam 4,3% para 2,68 euros.

A Impresa continua em forte alta, numa tendência dura desde que a empresa anunciou a contratação do humorista Ricardo Araújo Pereira para a antena da SIC. As ações do grupo de media ganham 2,3% para 0,223 euros por ação, tendo já subido 6,2% desde o anúncio.

Bolsas europeias consolidam e avançam

Neste cenário, Lisboa posiciona-se entre as praças europeias que sobem. “O mais importante (e positivo), neste momento, é a resiliência demonstrada pelo mercado“, explicam os analistas do Bankinter sobre o sentimento positivo que se vive nas bolsas globais. “Num primeiro momento, as bolsas reagiram com quedas face às represálias iranianas contra bases americanas, mas voltaram logo a equilibrar-se e a mostrar alguma indiferença”.

“Indiferença essa que permite recuperar a tendência positiva que vem ultrapassando todos os obstáculos (comércio, Brexit, desaceleração na Europa). As bolsas mostram-se cada vez mais fortes, sempre que recuperam essa inércia positiva após ultrapassarem um novo obstáculo. De um modo geral, os mercados continuam a consolidar níveis e a avançar”, acrescenta a equipa de research do banco.

O índice Stoxx 600 ganha 0,06%, o alemão DAX sobe 0,04% e o francês CAC 40 ganha 0,3%. As exceções são o espanhol IBEX 35, que recua 0,3%, e o italiano FTSE MIB, que cede 0,12%. No dia em que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson leva o diploma do Brexit para a Câmara dos Lordes, na qual é expectável aprovação, o índice britânico FTSE 100 soma 0,5%.