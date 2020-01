É a maior feira de arte informal do mundo e vai ter, pela primeira vez, obras de artistas portugueses e exposição. O Manicómio — primeiro espaço de criação de arte que conjuga a criação e a aproximação dos artistas residentes que experienciaram ou experienciam doença mental em Portugal — está a caminho dos Estados Unidos para marcar presença portuguesa, pela primeira vez, na Outsider Art Fair, que decorre entre 17 e 19 de janeiro, na cidade norte-americana.

O evento, que reúne mais de 60 galerias de todo o mundo, vai contar com obras dos artistas portugueses Cláudia R. Sampaio, Joana Ramalho, Bráulio, Filipe Cerqueira, Freitas e Anabela Soares. Esta é também a primeira vez que o Manicómio expõe trabalhos dos seus artistas na cidade que nunca dorme.

“O Manicómio abre 2020 com a sua primeira internacionalização em Nova Iorque, com o grande objetivo de promover os nossos artistas e a arte portuguesa em todo o mundo. Este será um de consolidação e expansão internacional para o Manicómio também com o lançamento de outros projetos com marcas e uma revista internacional, totalmente produzida pelos nossos artistas”, explica Sandro Resende, diretor artístico do Manicómio, citado em comunicado. Além de Nova Iorque, a Outsider Art Fair conta ainda com outra edição anual em Paris.

A representação do Manicómio conta com o apoio do Ministério da Cultura português, do Consulado português em Nova Iorque / Instituto Camões e da TAP.