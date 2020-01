Visitar a NASA? FCT Nova Challenge procura jovens cientistas

Já estão abertas as inscrições para a 5.ª edição da FCT NOVA Challenge, um concurso promovido pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e destinado a estudantes que queiram criar projetos científicos. O vencedor terá a oportunidade de conhecer a sede da NASA, em Washington, e com todas as despesas pagas. Pela primeira vez, a FCT Nova decidiu estender o concurso aos alunos de escolas profissionais. As inscrições estão abertas até 20 de março de 2020 e devem ser submetidas no site da FCT.

Podem participar no concurso todos os estudantes do 12.º ano, dos cursos científico-humanístico de ciências e tecnologias, e científico-humanístico de ciências socioeconómicas, e alunos do ensino profissional. Em equipas de três a cinco elementos, os estudantes têm de pensar ou construir um projeto que encontre soluções para um problema concreto de ciência ou engenharia, e devem submeter as ideias até 27 de abril de 2020.

Em 2019, o prémio foi para 16 alunos da escola básica e secundária Oliveira Júnior, de São João da Madeira, com o projeto “Física Telepática”. Os estudantes criaram soluções para facilitar o dia-a-dia de pessoas com mobilidade reduzida, através de um sistema de controlo de cadeiras de rodas, com base em sensores de movimento.

Com este concurso, a FCT quer promover o conhecimento científico entre os jovens portugueses e a criação de novos talentos na ciência, tecnologia e engenharia, e em áreas de investigação e ensino da faculdade.

Os vencedores da 5.ª edição da FCT NOVA Challenge serão anunciados a 5 de junho e a viagem ao centro da NASA está prevista para julho. O segundo lugar tem um prémio de dois mil euros e o terceiro de três mil euros. A Nova vai ainda premiar a melhor apresentação na cerimónia de entrega de prémios e a equipa com mais pontos, com um curso de empreendedorismo na FCT e a participação numa escola de verão da FCT.