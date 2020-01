FCT Nova lança programa académico de empreendedorismo

A FCT Nova prepara-se para lançar o programa académico de empreendedorismo para mais de 1.000 participantes e que contará com cinco semanas de atividades. O arranque do programa está marcado para esta terça-feira, 21 de janeiro, e prolonga-se até 21 de fevereiro.

Durante um mês, os participantes vão poder perceber como funciona o processo de criação e materialização de uma ideia de negócio, e de moldar os próprios projetos. “Desde a identificação da oportunidade, à construção do modelo de negócio, passando ainda pelas questões de propriedade intelectual e de tesouraria. No final, terão a oportunidade de apresentar um pitch a um júri”, explica a FCT Nova em comunicado.

Com 45 horas de aulas práticas, o programa começa esta terça-feira com a palestra de Frank Rimalovski, diretor do NYU Entrepreneurial Institute da Universidade de Nova Iorque. Além dos 1.000 participantes, o projeto conta ainda com a colaboração de 150 empresas.

Em edições anteriores, participaram no júri nomes como o de Alexandre Barbosa, da Faber Ventures, e Stephan Morais, cofundador do fundo de capital de risco Indico. Os três vencedores da edição deste ano terão propinas pagas durante um ano e a oportunidade de levar o projeto criado a outros programas de aceleração. Para mais informações e inscrições, consulte este link.