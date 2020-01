Hoje nas notícias: Luanda Leaks, jipes e UGT

O escândalo em torno de Isabel dos Santos e dos Luanda Leaks volta a destacar-se nas páginas dos jornais, com a Nos a chamar três administradores que têm sido associados ao processo, mas também com um novo de mais um português a saltar para a ribalta. Destaque ainda para Calos Silva, da UGT, que diz que antes de sair da liderança do sindicato pretende dar “um murro na mesa”, enquanto há nota que a fábrica de jipes em Estarreja já tem terrenos para a construção e que os peditórios solidários duplicaram no ano passado.

Comité de ética da Nos chama administradores do Luanda Leaks

Os três administradores não executivos da Nos envolvidos no Luanda Leaks vão ser ouvidos pelo Comité de Ética e pela Comissão de Governo Societário na próxima semana. A decisão foi tomada terça-feira na reunião do conselho de administração da operadora que reuniu de urgência para discutir os Luanda Leaks. Jorge Brito Pereira, presidente do conselho de administração e advogado de Isabel dos Santos, Paula Oliveira, administradora não executiva e “amiga” que surge envolvida em vários offshores, Mário Leita da Silva vão ser ouvidos na próxima segunda-feira. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

Guilherme Taveira Pinto: o português facilitaria “comissões” e subornos em Angola

Em pleno furacão em torno de Isabel dos Santos, há um novo nome que salta para a ribalta: o de Guilherme Taveira Pinto. O português do qual não se sabe muito, seria “um dos homens chave” em termos de subornos na trama revelada pelo Luanda Leaks. Existe mesmo um mandado de captura internacional emitido por Espanha para que seja detido por suspeitas de subornos por contratos públicos de empresas espanholas em Angola. Leia a notícia completa no Observador (acesso pago).

Fábrica de jipes em Estarreja já tem terrenos para a construção

A empresa britânica INEOS Automotive vai assinar esta quarta-feira um protocolo com a Câmara de Estarreja para iniciar os trabalhos de construção da fábrica de produção do jipe 4×4 Grenadier. Numa primeira fase vão ser criados 200 novos postos de trabalho na região. Os primeiros carros deverão começar a ser produzidos em 2022. Leia a notícia completa no Dinheiro Vivo (acesso livre).

Carlos Silva não deixa UGT sem dar “um murro na mesa”

Carlos Silva já anunciou que não será candidato para um terceiro mandato na liderança da UGT, deixando assim o cargo em abril de 2021. Mas não são razões pessoais que o levam a decisão, mas sim profissionais, com Carlos Silva a dizer-se “amargurado com o comportamento do PS em relação ao movimento sindical”. Mas diz que não abandona o cargo sem antes “dar um murro na mesa”. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado).

Peditórios solidários duplicam apesar das restrições da lei

No ano passado foram autorizados 129 peditórios solidários através de contas bancárias, um número que corresponde ao dobro do registado no ano anterior, e que acontece apesar das restrições legais existentes. Os pais de crianças doentes que recorrem a este tipo de peditórios, por sua vez, estão contra o limite de sete dias estipulados para a sua duração, considerando insuficiente para angariarem as quantias necessárias. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível).