5 coisas que vão marcar o dia

É o penúltimo dia do Fórum Económico Mundial, com Mário Centeno e Angela Merkel entre as figuras públicas que sobem ao palco em Davos. É também a partir desta localidade na Suíça que será apresentado o índice mundial da corrupção pela Transparency International, o que permitirá ver como Portugal se posiciona entre os pares. Nos mercados, olhos postos na reunião do BCE.

Christine Lagarde revê estratégia do BCE

O Conselho de Governadores do Banco Central Europeu (BCE) reúne em Frankfurt, naquele que será o primeiro encontro de política monetária da década para este órgão europeu. Não se antecipam alterações nas taxas de juro, mas alguns investidores antecipam que Christine Lagarde irá revelar mais detalhes sobre uma eventual revisão na estratégia do BCE para os próximos meses. Há conferência de imprensa marcada para depois do encontro.

Centeno e Merkel discursam em Davos

O Fórum Económico Mundial prossegue em Davos. Este penúltimo dia conta com vários cabeças-de-cartaz, desde o ministro das Finanças e líder do Eurogrupo, Mário Centeno, à chanceler alemã Angela Merkel. As atenções também estarão postas sobre o autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, ou a presidente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva. Do mesmo modo, as intervenções do ministro francês Bruno Le Maire, do primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte, ou do vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis, irão, igualmente, ser alvo de escrutínio.

CFP analisa Orçamento do Estado na AR

A presidente do Conselho das Finanças Públicas (CFP), Nazaré Cabral, vai ser ouvida a partir das 11h00 na Assembleia da República (AR), no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças. A economista será instada a apreciar a proposta de Orçamento do Estado na especialidade, depois de, no relatório que apresentou sobre o documento, ter levantado dúvidas sobre as necessidades de capital se ficarem pela previsão de 600 milhões de euros inscritos para serem injetados no Novo Banco. À tarde, a mesma comissão ouve o ministro do Mar e a ministra de Estado e da Presidência.

CMVM anuncia prioridades para 2020

Pelas 11h00, a presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Gabriela Figueiredo Dias, apresenta as prioridades do supervisor para este ano. A entidade deverá detalhar os objetivos e as atividades a que se propõe em 2020, de forma a garantir a segurança dos mercados e a proteção dos investidores. Espera-se ainda que a Gabriela Figueiredo Dias faça um balanço da atividade da CMVM em 2019, numa altura em que este é uma das entidades supervisoras debaixo de fogo por causa das recentes revelações dos Luanda Leaks, que detalharam como Isabel dos Santos, que tem posições em várias cotadas portuguesas, terá enriquecido às custas do Estado angolano.

Como evoluiu o problema da corrupção?

Representada em Portugal pela Transparência e Integridade, a Transparency International vai divulgar o Índice de Perceções de Corrupção, considerado um importante indicador global deste flagelo no setor público e que analisa e compara a situação em 180 países. Esta será a 25.ª edição e permitirá medir o pulso ao problema da corrupção no mundo, bem como perceber em que posição se encontra Portugal em relação à de outros países com quem o país mantém relações económicas. O índice vai ser apresentado pela presidente da organização, Delia Ferreira Rubio, em Davos.