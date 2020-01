A Uría Menéndez – Proença de Carvalho (UMPC) está a assessorar a Ineos Automotive Unipessoal (“Ineos”), empresa do grupo industrial britânico Ineos, na sua entrada em Portugal e no desenvolvimento do Projeto Grenadier, no âmbito do qual será construída uma fábrica para produção de automóveis em Portugal.

O escritório assessorou a Ineos na aquisição de terrenos em Estarreja e na negociação de um protocolo de colaboração com o Município de Estarreja. A UMPC prestou ainda assessoria em matérias societárias e laborais relacionadas com a constituição da sociedade em Portugal e com a contratação de trabalhadores.

Intervêm neste projeto, por parte da Uría Menéndez – Proença de Carvalho, Antonio Villacampa (sócio, M&A), Gonçalo Reino Pires (counsel, Urbanismo) e Pedro Teixeira de Sousa (associado coordenador, Imobiliário), nomeadamente nas questões relacionadas com a aquisição de terrenos, negociação e implementação do Protocolo com o Município de Estarreja e licenciamento da construção da fábrica, e André Pestana Nascimento (counsel, Laboral) no acompanhamento de questões laborais.