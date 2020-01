5 coisas que vão marcar o dia

Esta sexta-feira chega ao fim o encontro de políticos de topo e líderes de empresas e organizações mundiais na pequena aldeia de Davos, na Suíça. O dia será marcado também pela entrada da empresa de análise financeira JB Capital Markets na Euronext Lisbon. Serão conhecidos dados, tanto nacionais como internacionais, sobre o turismo e o investimento. Pelo Parlamento, vão continuar as audições aos ministros, sendo agora a vez de Ana Abrunhosa.

Termina Fórum Económico Mundial de Davos

Todos os anos, os líderes políticos e responsáveis das empresas mais influentes do mundo juntam-se em Davos, na Suíça, para a reunião do Fórum Económico Mundial. Esta sexta-feira os painéis do fórum vão contar com intervenções de personalidades como António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, Kristalina Georgieva, diretora-geral do Fundo Monetário Internacional e Jonathan Haskel, responsável do Banco de Inglaterra.

Entrada do JB Capital Markets na Euronext

A empresa espanhola de análise financeira JB Capital Markets vai fazer o registo oficial como membro da Euronext Lisbon, numa sessão especial de bolsa. É o terceiro intermediário financeiro com maior cobertura de research, sendo que, no final do ano passado, fazia a análise de 14 cotadas portuguesas. Isto acontece depois de o Haitong ter, em outubro do ano passado, deixado de fazer análise financeira de ações portuguesas e espanholas para os seus clientes.

Ministra da Coesão Territorial é ouvida no Parlamento

Os ministros têm sido ouvidos no Parlamento, no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de Orçamento do Estado para 2020. Esta sexta-feira chega a vez da audição, conjunta com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação e Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local, da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa.

Eurostat divulga estatísticas do turismo

O Eurostat publica os dados sobre o turismo na União Europeia (UE) em 2019. Em 2018, contaram-se 3.123,2 milhões de dormidas de turistas na UE, o que se traduziu num aumento de 2,2% face a 2017, de acordo com os dados do gabinete de estatística da UE. Nesse ano, o número de dormidas aumentou em quase todos os Estados-membros.

Como vai o investimento?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o Inquérito de Conjuntura ao Investimento referente ao segundo semestre de 2019. No primeiro semestre do ano passado, as conclusões do inquérito do INE apontavam para um crescimento do investimento empresarial na ordem dos 3,7% em termos nominais.