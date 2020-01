Pensar os processos de recrutamento do ponto de vista da experiência do candidato é um dos temas em discussão na quarta edição da Tech Hiring Conference, conferência que decorre em Lisboa no dia 5 de fevereiro.

No evento são esperados mais de 100 profissionais das áreas de recrutamento e de tecnologia. Este ano, o evento organizado pela startup Landing.jobs dedica-se a discutir a otimização dos processos de recrutamento, assim como a importância da automação de tarefas e processos, e a experiência do lado do candidato.

“Este tema será abordado num sentido práctico e operacional, desde o que determina um processo de recrutamento focado na experiência do candidato, quais os fatores que influenciam a eficiência do processo, até como redesenhar o mesmo com uma abordagem analítica e suportada em dados”, explica a empresa, em comunicado.

Entre os oradores e participantes dos painéis estão nomes como Matt Buckland (Rainmaking), Victoria Farrelly (Uber) e Sjamilla Van der Tooren (SVDT Recruitment), entre outros. Além de painéis de discussão e talks, a conferência inclui workshops práticos promovidos por especialistas no tópico. Durante o evento serão anunciados os prémios Portuguese Employer Awards, que premeiam as empresas portuguesas que se distinguiram no último ano nos processos de recrutamento.

“Passamos muito tempo a tentar encontrar os candidatos perfeitos, mas muitas vezes esquecemo-nos de dedicar o mesmo tempo às nossas mensagens. Nesta talk, vamos mostrar como as pessoas do outro lado do ecrã se sentem com as mensagens que recebem dos recrutadores, e o que posso fazer para assegurar que os candidatos respondem. Será uma combinação de pesquisa e exemplos reais de como escrever emails que envolvem”, explica Sjamilla van der Tooren, que será oradora na conferência.

Os bilhetes para a Tech Hiring Conference estão disponíveis aqui.