Hoje nas notícias: Luanda Leaks, OE e aumentos salariais

O Luanda Leaks mantém-se como uma das principais notícias nas manchetes dos jornais. Angola já formalizou pedido a Portugal no caso de Isabel dos Santos, enquanto Rui Pinto não acredita que Luanda Leaks lhe dê estatuto de denunciante. Entre as propostas de alteração ao OE destacam-se as verbas para os passes sociais, numa altura em que retomam também as negociações sobre salários no privado entre Governo e parceiros sociais.

Angola já formalizou pedido a Portugal no caso de Isabel dos Santos

A Procuradoria-Geral da República (PGR) portuguesa confirmou que recebeu do Ministério Público angolano “pedidos de cooperação internacional em matéria penal” no caso Luanda Leaks, que divulgou o alegado desvio de dinheiro da Sonangol enquanto a empresa era liderada por Isabel dos Santos. Depois de, na semana passada, as duas PGR se terem encontrado em Lisboa, o pedido já foi formalizado e está agora a ser analisado. “Neste, como em todos os outros casos, dar-se-á seguimento aos pedidos de cooperação judiciária internacional”.

Rui Pinto não acredita que Luanda Leaks lhe dê estatuto de denunciante

O mandatário de Rui Pinto disse que o facto de o hacker ter sido o denunciante por detrás da fuga de informação que expôs os mais de 700 mil documentos que levaram à investigação Luanda Leaks poderá ser ser usado como trunfo no caso da extorsão à Doyen. Ainda assim, o mandatário não acredita que esta nuance lhe permita o estatuto de denunciante.

PSD, BE e PCP querem mais dinheiro para passes sociais

Os partidos apresentaram mais de 1.300 propostas de alteração à proposta de Orçamento do Estado para 2020, com especial destaque para o IVA da eletricidade e para os passes sociais. No que diz respeito às verbas disponibilizadas para os passes sociais (em particular para as regiões do país além das áreas metropolitanas que são contempladas no Plano de Redução Tarifária), PSD, BE e PCP fizeram propostas de aumentos face aos 15 milhões de euros previstos pelo Governo.

Correia de Campos diz que referencial para aumentos “tem muitas fragilidades”

O presidente do Conselho Económico e Social (CES), António Correia de Campos, considera que a fixação em concertação social de um referencial comum para os aumentos salariais da negociação coletiva tem “muitas fragilidades”. No dia em que Governo e parceiros sociais retomam as negociações sobre o tema, Correia de Campos alerta que “uma fixação por via administrativa de um referencial para um aumento médio comum, mesmo que seja só uma referência, tem muitas fragilidades” porque “os setores têm diferentíssimos níveis de avanço tecnológico, de utilização de trabalhadores, de incorporação de procura interna ou externa”.

Portuguesa Nors investiu 132 milhões no Canadá

O grupo português de equipamentos industriais Nors investiu 132 milhões de euros na compra da empresa canadiana Strongco, que é uma concessionária de equipamentos pesados. A Strongco, que é cotada na bolsa de Toronto, tem cerca de 500 trabalhadores e um volume de negócios na ordem dos 275 milhões de euros. A Nors, que afirmou que este passo pretende garantir crescimento futuro, estava já presente em 17 países, europeus, africanos e americanos, tendo entrado agora numa nova geografia.

