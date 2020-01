5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira serão conhecidos vários dados, nomeadamente sobre o desemprego e sobre os preços da habitação. Para além disso, o Tesouro vai ao mercado para a primeira troca de dívida do ano, sendo que vai atirar o reembolso para 2029. É também o último dia das Jornadas Parlamentares do PS. No Parlamento Europeu será votado o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia.

IGCP vai ao mercado para primeira troca de dívida do ano

O Tesouro vai ao mercado para trocar dívida por oito anos. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou que a operação vai acontecer esta quarta-feira e serão comprados títulos que atingiam a maturidade no próximo ano. Em contrapartida, a agência emite novas obrigações do Tesouro com prazo em 2029.

INE divulga dados do desemprego

O Instituto Nacional de Estatística (INE) vai publicar as Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego, referentes ao último mês de 2019. A taxa de desemprego terá subido para 6,7% em novembro do ano passado, de acordo com os dados provisórios revelados pelo INE. Tratou-se de uma subida de duas décimas face ao mês anterior, o que colocou a taxa num patamar igual ao registado há um ano.

Como evoluíram os preços da habitação em cada cidade?

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga, esta quarta-feira, as Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local. Os dados que serão conhecidos esta manhã são relativos ao terceiro trimestre de 2019. No segundo trimestre do ano passado, Lisboa continuou a ser a cidade mais cara do país para comprar casa, com o custo do metro quadrado a ultrapassar os 3.000 euros. Dentro do próprio município verificou-se que várias freguesias viram os preços superaram bastante este valor.

Terminam Jornadas Parlamentares do PS

Chegam esta quarta-feira ao fim as Jornadas Parlamentares do PS. O dia vai contar com intervenções de Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital e de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Ação Climática, sendo que o encerramento fica a cargo da presidente do grupo parlamentar, Ana Catarina Mendes, e do secretário-geral e primeiro-ministro, António Costa.

Parlamento Europeu vota o Brexit

O Parlamento Europeu vai votar o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia nesta quarta-feira. A votação, que é o último passo para o Brexit, ocorre assim apenas dois dias antes da data prevista para a saída, 31 de janeiro, altura em que se entrará num período de transição que decorre até ao final deste ano.