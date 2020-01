A sociedade de advogados Andersen Tax & Legal Portugal nomeou Gonçalo Cid como head of tax. O objetivo é fazer “crescer de forma significativa a prática fiscal do escritório já no ano de 2020”.

Com mais de 18 anos de experiência profissional de assessoria fiscal a clientes de setores como imobiliário, hotelaria, desporto, tecnologia ou construção, Gonçalo Cid tem ainda participado em operações de grande complexidade relacionadas com tributação das sociedades.

Gonçalo Cid tem ainda prestado serviços de assessoria específica a empresas nacionais ou a grupos multinacionais, nomeadamente nas áreas de contencioso tributário, M&A, due diliegence fiscal, reestruturações empresariais, tax compliance e apoio em processo de internacionalização.

Ao novo head of tax da Andersen Tax & Legal Portugal juntam-se mais quatro advogados com relevante experiência nesta mesma área, que ficarão sob a sua responsabilidade.