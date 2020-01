AFintech House, um espaço dedicado ao desenvolvimento do ecossistema fintech, foi inaugurada na passada quinta-feira e contou com o apoio da Morais Leitão.

A Fintech House – “Where fintech lives” é um projeto da Portugal Fintech e da rede de coworkings Sítio, situando-se no Palácio das Varandas, na Praça da Alegria, e junta mais de 30 startups com parceiros institucionais, incluindo bancos, seguradoras, consultoras e investidores, com o grande objetivo de promover a inovação tecnológica e financeira.

O espaço conta ainda com um piso dedicado ao networking, reuniões e encontros, dividindo-se os restantes entre escritórios privados e espaços de cowork.

“Na sequência de uma sólida parceria com a Portugal Fintech, a Morais Leitão junta-se novamente como parceira de primeira linha, contribuindo para a construção de uma verdadeira comunidade de fintech”, nota a sociedade em comunicado.

Com presença física regular na Fintech House, os advogados da Morais Leitão estarão em “ligação permanente com as startups residentes, acrescentando todo o seu conhecimento e experiência nas áreas de fintech, insurtech, regtech e cybersecurity”.

“A presença da Morais Leitão na Fintech House é a confirmação do nosso compromisso com o futuro. Estamos cientes de que a tecnologia é central ao desenvolvimento da economia e dos negócios dos nossos clientes, mas também de que a prática jurídica tem de incorporar a tecnologia na forma de prestar os seus serviços para melhorar a experiência dos clientes e corresponder às suas expectativas sobre a dinâmica desta relação”, refere Filipe Lowndes Marques, sócio e coordenador do departamento de bancário e financeiro.

O advogado acrescenta ainda que esta é a melhor forma de incorporar novas mentalidades, “trabalhando de perto com o ecossistema, nutrindo-o e consolidando o conhecimento sobre as atividades e a inovação que vão permanentemente surgindo, os desafios e os obstáculos que se enfrenta, com o objetivo final de assegurar a mais-valia dos nossos serviços”.