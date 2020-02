Hoje nas notícias: Lesados da PT, Ricardo Salgado e Porta 65

A semana acorda com novidades no mundo da banca: além da apresentação de resultados do BPI, os lesados da PT vão exigir na Assembleia da República uma solução semelhante à dos lesados do Banif, enquanto o Ministério Público decidiu avançar com uma mega-acusação contra Ricardo Salgado e outros gestores do antigo Grupo Espírito Santo. Na habitação, destaque para o facto de mais de metade das candidaturas recebidas no Porta 65 Jovem terem sido reprovadas, e nos transportes as empresas rodoviárias exigem compensações financeiras para cobrir custos dos passes sociais.

Lesados da PT querem solução igual à do Banif

A associação que representa os lesados da PT/Oi (Alope) vai avançar com uma petição na Assembleia da República a contestar a criação de uma comissão arbitral “para resolver definitivamente o problema, à semelhança do que aconteceu para as associações de lesados do Banif”. O documento solicita ainda alterações legislativas para a comercialização de produtos financeiros pelos bancos e a criação da figura do provedor do investimento. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Ministério Público avança com mega-acusação contra Salgado

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) decidiu não esperar mais pelas provas que o Ministério Público suíço retém desde maio de 2016 do processo Universo Espírito Santo e vai avançar com uma mega-acusação entre abril e junho deste ano contra Ricardo Salgado e outros ex-administradores do Grupo Espírito Santo (GES). Um dos crimes que deverá ser imputado a Salgado e a outros ex-responsáveis do GES e do Banco Espírito Santo (BES) é o de associação criminosa. Leia a notícia completa no Observador (acesso pago)

Mais de metade das candidaturas ao Porta 65 Jovem reprovadas

Mais de metade das candidaturas recebidas ao concurso Porta 65 Jovem — cujo prazo de inscrição terminou a 8 de janeiro –, foram reprovadas. Os preços máximos das rendas previstos neste programa chegam a estar 86% abaixo do valor de mercado: um T1 em Lisboa tinha um teto máximo de 575 euros, enquanto no Porto esse valor cai para os 463 euros. Recorde-se que, recentemente, o Governo anunciou que vai reforçar em dois milhões de euros o investimento no Porta 65 Jovem. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível)

Metade das PPP das autarquias teve alterações contratuais

Quase metade dos atuais 105 contratos de parcerias público-privadas (PPP) das autarquias (47) já foram alterados e 21 sofreram reposições do equilíbrio financeiro, sendo que a esmagadora maioria destas alterações decorreu a partir de 2008, concluiu um estudo da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL). Contudo, este relatório não avalia o impacto orçamental que essas modificações terão tido, um aspeto que seria importante avaliar. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)

Transportadoras exigem mais dinheiro para manter passes sociais

As empresas de transporte rodoviário privadas queixam-se de não ter sido devidamente compensadas pelo aumento de despesas gerado com os passes sociais e, nesse sentido, exigem uma compensação financeira de 4%. Do lado da Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop), esta explica que o aumento da procura por parte dos passageiros fez aumentar o número de autocarros, “o que agravou os custos de operação”. Assim, as empresas dizem ser preciso reduzir carreiras e circulações para baixar esses custos. Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso livre)