A Eco, empresa que vende garrafas de água reutilizáveis, já reduziu em mais de 100 toneladas a utilização de plástico com a comercialização do seu produto. A marca “amiga do ambiente” vai reforçar a oferta e lançar uma garrafa de 1,5 litros.

A marca que se compromete a ser uma “solução pioneira e disruptiva no mercado nacional”, com o intuito de criar uma “nova forma de consumir água, que seja mais sustentável” e consiga ajudar o planeta, conseguiu reduzir mais de 100 toneladas de plástico entre setembro de 2018 e janeiro de 2020, anunciou a empresa em comunicado.

Presente em mais de 130 supermercados do Pingo Doce através de uma parceria com a retalhista Jerónimo Martins, a Eco vai reforçar a aposta neste âmbito ao lançar uma garrafa de 1,5 litros. Até agora, a única alternativa oferecida era a garrafa de três litros, sendo que cada abastecimento custa 18 cêntimos.

“O lançamento desta nova garrafa de 1,5 litros vem responder às necessidades e hábitos de consumo dos nossos clientes e estamos certos de que a aceitação será imediata”, afirma André Paiva, partner do Eco, citado na nota de imprensa.

As garrafas de água Eco são produzidas para serem reabastecidas na estação da marca. Nesta estação, a água passa por um processo de filtragem em 3 etapas: filtro de sedimentos, onde se retêm partículas físicas e outro género de impurezas que a água possa conter, o filtro de carvão ativado, através do qual se retêm os químicos presentes na água, e, por fim, a lâmpada ultravioleta, através da qual se esteriliza a água.

Aquando do lançamento, em setembro de 2018, a Eco anunciou à Lusa um investimento de cinco milhões de euros para criar 500 estações de fornecimento de água filtrada em sistemas self-service.