A economia portuguesa avança mais que a média da União Europeia (UE) este ano, mas quando ordenada a lista dos estados-membros do que mais cresce para o que menos cresce, Portugal ocupa a 17.ª posição no ranking de 27 países que formam o bloco europeu.

Bruxelas publicou esta quinta-feira as previsões intervalares de inverno onde atualiza as projeções apresentadas no outono passado. Nas contas do executivo comunitário, o PIB português sobe este ano 1,7%, acima dos 1,4% previstos para a UE e dos 1,2% na Zona Euro.

À frente de Portugal, na comparação entre todos os países, estão Malta, com uma previsão de crescimento económico de 4%, ocupando assim o primeiro lugar no ranking dos estados-membros. Para a Irlanda, Chipre e Grécia – que atravessaram processos de ajustamento -, Bruxelas antecipa aumentos do PIB de 3,6%, 2,8% e 2,4%, respetivamente.

Apesar de Portugal estar a crescer acima das médias comunitárias (tanto UE como Zona Euro), a comparação com os principais parceiros comerciais é desfavorável. A Comissão vê Espanha a crescer 1,6%, menos uma décima que Portugal, a Alemanha e a França a crescer apenas 1,1%. A estes países junta-se a Itália — outro dos países com maior peso no conjunto da UE e da Zona Euro — que deverá ver o PIB a subir apenas 0,3%.

Embora na UE e na ZE, as previsões da Comissão apontem para uma estabilização entre 2019 e 2020 — com crescimentos de 1,4% e 1,2% em cada um dos blocos para cada um dos anos –, são 20 os países onde se regista um abrandamento (entre eles Portugal), cinco aqueles onde este ano será melhor que o anterior e dois onde se manterá igual.