5 coisas que vão marcar o dia

O ministro com a pasta das Infraestruturas vai à Assembleia da República falar sobre o programa Ferrovia 2020. É também o dia em que a Moody’s organiza uma conferência anual em Lisboa, na qual estará presente uma analista que avalia a dívida soberana portuguesa. Nos mercados, os investidores estarão atentos aos resultados da Semapa. E o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal (BdP) atualizam algumas informações estatísticas.

Pedro Nuno Santos questionado sobre a ferrovia

Depois da discussão e aprovação do Orçamento do Estado, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, regressa hoje ao Parlamento, desta vez para uma audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Nesta audição, que tinha sido originalmente marcada para ontem, o ministro será questionado sobre o Programa Ferrovia 2020, a pedido do BE e do CDS-PP, que em quatro anos só 11% das metas foram cumpridas, mas também sobre trabalhadores agrícolas que vivem em contentores, a perdido do PAN.

INE revela número de empresas em Portugal

O INE publica hoje um conjunto alargado de informação sobre as empresas não financeiras em Portugal. Os dados, que remontam a 2018, incluem o número de sociedades que iniciaram atividade no país nesse ano, bem como dados sobre a quantidade de pessoal ao serviço. A última publicação foi há um ano, tendo revelado que os nascimentos de empresas cresceram 5,5% em 2017, ano em que 36.908 sociedades iniciaram atividade no país.

Semapa apresenta resultados anuais

A Semapa, dona da Secil e de quase 70% da Navigator, apresenta hoje os resultados anuais referentes a 2019. Entre janeiro e setembro, os lucros cresceram 14,9% em termos homólogos, para 112,1 milhões de euros, um crescimento explicado pela venda do negócio de pellets pela Navigator em 2018, a melhoria dos resultados financeiros e um menor impacto dos impostos. Porém, esta terça-feira, a Navigator revelou que a conjuntura desfavorável resultou numa quebra de 25% no resultado líquido, que recuou para 168,3 milhões de euros no ano passado.

BdP informa sobre fundos de investimento

O BdP vai atualizar a informação estatística sobre a atividade dos fundos de investimento no último trimestre de 2019, incluindo o valor líquido global das unidades de participação em circulação. No trimestre anterior, entre julho e setembro, o valor líquido global das unidades de participação dos fundos de investimento atingiu 26,8 mil milhões de euros, um crescimento de 1,5 mil milhões de euros face ao final de 2018. Nesta altura, os investidores particulares detinham cerca de 46% do total de unidades de participação em circulação.

Moody’s promove conferência em Lisboa

Quase um mês depois de ter decidido não mexer na notação da dívida portuguesa, a Moody’s organiza hoje a sua conferência anual no hotel Ritz, em Lisboa. O evento contará com um discurso inicial de Laura Perez Martinez, diretora executiva associada na área de estratégia de crédito da agência. Na capital portuguesa estarão ainda uma série de analistas de empresas parceiras ou da própria Moody’s, incluindo Sarah Carlson, a analista principal da dívida soberana portuguesa desta agência de notação financeira.