TELLES reforça equipa de sócios

A TELLES Advogados reforçou a sua equipa de sócios com a nomeação de André Gonçalves e Pedro Vidigal Monteiro. Com este reforço, a firma passa a contar com 19 sócios.

André Gonçalves integrou a sociedade há quatro anos e tem focado a sua atividade na área de fiscal. Por outro lado, Pedro Vidigal Monteiro integrou a sociedade há três anos tendo destacado a sua atividade nas áreas de digital, privacidade e cibersegurança e, ainda, na propriedade intelectual.

“Os convites feitos ao André Gonçalves e ao Pedro Vidigal Monteiro, para passarem a sócios da TELLES, refletem a aposta séria que fazemos nos nossos talentos. Por outro lado, o André Gonçalves representa o contínuo investimento que a TELLES tem feito no desenvolvimento da equipa de Fiscal e o Pedro Vidigal Monteiro o resultado da criação e liderança de uma área de prática, tão importante, atual e estruturante para os clientes da TELLES”, nota Miguel Torres, managing partner.