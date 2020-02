Endividamento da economia cai para 721 mil milhões

O endividamento do setor não financeiro em dezembro de 2019 desceu para cerca de 721 mil milhões de euros, menos 3,7 mil milhões de euros do que no mês anterior. A informação está na mais recente atualização ao Boletim Estatístico do Banco de Portugal, que foi publicada esta quinta-feira.

Este registo dá-se depois de o endividamento do conjunto dos agentes económicos junto da banca ter subido ligeiramente em novembro, de 724,1 mil milhões em outubro para 724,1 mil milhões em novembro. Assim, o indicador continua a afastar-se da fasquia de referência dos 725 mil milhões, que chegou a ser ultrapassada várias vezes no ano passado, tendo mesmo atingido um pico de 730 mil milhões em maio.

(Notícia em atualização)