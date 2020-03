A Inditex decidiu acabar com a marca infantil Massimo Dutti, a semana passada, e passará a concentrar apenas na Zara Kids. O encerramento da marca infantil vai afetar cerca de uma dezena de trabalhadores, mas fonte da Inditex já adiantou que foi oferecida a possibilidade a todos os colaboradores de transferência para outras empresas do grupo.

A decisão deste encerramento afeta apenas os escritórios centrais, uma vez que as unidades de produção localizadas em Tordera, Barcelona, vão passar a concentrar toda a produção da Zara Kids, segundo apurou o jornal espanhol, Expansión.

A coleção atual irá permanecer nas lojas até julho e depois será transferida para a Zara Kids. A marca tem atualmente mais de 700 pontos de venda em 75 países.

A Massimo Dutti teve um volume de negócios de 1.802 milhões de euros em 2018, de acordo com o relatório anual do grupo Inditex. É a quarta marca mais importante para o grupo Inditex em termos de volume de negócios, atrás de Zara (incluindo Zara Home), Bershka e Pull&Bear. No total, representa 7% do rendimento do gigante galego.

Fontes da multinacional têxtil indicam que este segmento infantil pode representar cerca de 20% do rendimento da Zara. A Zara Kids conta com mais de 400 colaboradores na sede em Arteixo (A Coruña).

Para além de Massimo Dutti, a multinacional têxtil tem a sede de outras três marcas na Catalunha, a Lefties, Oysho e Bershka.