Mais de 20 empresas vão recrutar à feira de emprego do ISCAL

A JobShop ISCAL 2020, feira de emprego do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa (ISCAL), vai decorrer esta quarta-feira, no hotel Altis Grand Hotel, entre as 10h e as 17h. Durante um dia, a feira de emprego vai juntar jovens estudantes universitários a mais de 20 empresas dispostas a recrutar. A feira de emprego destina-se aos alunos do Instituto Politécnico de Lisboa e do ISCAL, mas qualquer estudante pode inscrever-se. As inscrições podem ser submetidas no site oficial do ISCAL e a entrada é livre.

“Nesta feira os candidatos e alunos do ISCAL e IPL vão ter a oportunidade e privilégio de contactar pessoalmente e diretamente com algumas das mais importantes empresas a operar em Portugal“, sublinha Pedro Pinheiro, vice-presidente do ISCAL.

“A nossa JobShop 2020 pretende ser um ponto de encontro para quem recruta e quem procura emprego, e deve ser vista como um formato de sucesso para ambas as partes interessadas, uma vez que otimiza custos e tempo de recrutamento, já que vai permitir às entidades presentes o acesso a dezenas de candidatos. E sendo que desenvolvimento e inovação são pontos cruciais, apresentamos este ano um conceito melhorado de JobShop, em que traremos uma grande novidade, uma nova dinâmica que aproximará ainda mais os candidatos das empresas dos seus sonhos”, acrescenta o responsável.

Na edição deste ano, e de forma a facilitar o contacto entre os alunos e as entidades empregadoras, todo o processo de recrutamento será feito de forma digital, sem recurso a papel.

Em paralelo com a área de exposições existirá uma outra área destinada a apresentações das empresas participantes, workshops, pitchs e palestras acerca da temática da empregabilidade. A Jobshop ISCAL 2020 é uma parceria entre a associação de estudantes do ISCAL e a ISCAL Junior Business Solutions.

Conheça as empresas confirmadas