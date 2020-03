A 20ª. edição do FJC Porto de Emprego — a maior feira de emprego organizada por estudantes — volta a acolher 40 empresas e mais de 400 oportunidades de emprego para os estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a 3 e 4 de março. Durante dois dias, as empresas vão apresentar-se em stands, ações de formação e recrutamento e este ano há estreantes. Pela primeira vez, a Super Bock Group, a SONAE Fashion, a Sodexo, a LTPlabs e a Switch vão estar presentes na Porto de Emprego. A entrada é livre.

O evento vai contar ainda com ações de formação e de recrutamento, como é o caso do speed recruitment. Durante a manhã do primeiro dia, os candidatos — previamente selecionados — terão entrevistas flash, de cinco minutos, para mostrarem o que valem a 24 empresas: Adidas, BNP Paribas, Calzedonia, Deloitte, Engel & Volkers, EY, Hays, Hilti, Infineon Technologies, JAP, Jerónimo Martins, KPMG, LGG Advisors, Lidl, Mazars, NOS, Parfois, PwC, Sonae, Sonae IM, SEG Automotive, Sonae Fashion, Super Bock Group e Vodafone. “A maioria destes alunos sairá com oportunidades de emprego ou estágios concretos e novas fases de entrevistas“, garante a organização em comunicado.

A Porto de Emprego é organizada pelos estudantes da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, através da FEP Junior Consulting. A FEP Junior Consulting é a única empresa júnior em Portugal com certificação de qualidade. Foi fundada em 1997, está sediada na faculdade de economia da Universidade do Porto e tem como objetivo promover uma aproximação entre o mundo académico e empresarial através de serviços de consultoria.

Conheça as empresas confirmadas