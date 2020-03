José Castella, ex-quadro do Grupo Espírito Santo (GES) e secretário do Conselho Superior da família Espírito Santo, morreu no dia 26 de janeiro, em Lisboa, vítima de doença oncológica, avança o Observador (acesso livre). Era o antigo controller financeiro do GES e um dos principais arguidos do caso Universo Espírito Santo.

O ex-quadro do GES, que era casado com uma irmã de Pedro Santana Lopes, foi dos primeiros suspeitos a ser constituído como arguido, em 2015, sendo imputado por alegados crimes de burla qualificada e falsificação de documento. José Castella foi também acusado pelo Banco de Portugal em dois processos de contraordenação abertos no âmbito do caso BES.



Agora, o procedimento criminal contra José Castella, que tinha conhecimento da situação financeira de sociedades como a Espírito Santo International, a Rio Forte ou a Espírito Santo Financial Group, que vieram a entrar em insolvência, será declarado extinto pelo Ministério Público.