José Sócrates diz que, ao contrário do que a lei exigia, não houve um sorteio no juiz, mas sim uma escolha manual para a Operação Marquês. “O juiz foi escolhido pelo Ministério Público, que escolheu aquele que melhor lhe convinha”, afirmou o ex-primeiro-ministro português em declarações aos jornalistas, antes do debate instrutório da Operação Marquês. “Isso é ilegal”, atirou.

Sócrates garante que a investigação do Conselho Superior de Magistratura (CSM) ao sorteio dos processos foi tomada em função de uma queixa e suspeita apresentada por Armando Vara, arguido da Operação Marquês. “A explicação do CSM não explica nada e não tem sentido. Mostra um incumprimento do que se passou”, refere o ex-primeiro ministro, em declarações transmitidas pela SIC Notícias.

O arguido da Operação Marquês defende que o CSM “deve investigar e não tentar encobrir” a situação, reforçando que apenas em regimes de “ditadura” é que se “escolhem juízes”. José Sócrates afirmou ainda que o juiz Carlos Alexandre foi escolhido, ao invés de sorteado.”Todos os cidadãos têm direito ao juiz natural”, nota.

O CSM reuniu-se esta terça-feira, em plenário, para analisar o caso dos sorteios eletrónicos do Tribunal da Relação de Lisboa e avaliar os primeiros resultados das averiguações. O CSM instaurou três inquéritos disciplinares a três juízes: Vaz das Neves, Orlando Nascimento e Rui Gonçalves, que, no entanto, se mantém em funções.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates foi chamado pelo juiz Ivo Rosa para prestar declarações no processo Operação Marquês esta quarta-feira, o que fará atrasar o início do debate instrutório.

O novo depoimento de Sócrates, conforme determina a lei, será feito à porta fechada, enquanto o debate instrutório é aberto e terá a presença dos jornalistas acreditados para a cobertura desta fase da instrução do processo Operação Marquês.

A Operação Marquês conta com 28 arguidos – 19 pessoas e nove empresas – e está relacionada com a prática de mais de uma centena e meia de crimes de natureza económico-financeira.

José Sócrates está acusado de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.

A acusação sustenta que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no GES e na PT, bem como garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena.

(Notícia atualizada às 14h31)