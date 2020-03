A Farfetch, plataforma líder na indústria da moda de luxo, criou um programa de mentoria “Plug-in Mentoring for Girls”, destinado a alunas que entrem para a universidade este ano, em cursos de tecnologia, engenharia ou matemática. O programa de acompanhamento é limitado a 10 participantes e inclui mentoria durante todo o primeiro ano de curso, numa vertente prática, em que as alunas poderão ficar a conhecer a Farfetch e as suas práticas. As inscrições estão abertas até 8 de maio e a Farfetch pede uma candidatura original e em vídeo, que deve ser submetida no site oficial da empresa.

“Este é um desafio que tem claramente a marca revolucionária da Farfetch, através da qual as nossas pessoas se aproximam da comunidade, colocando o nosso conhecimento ao dispor do jovem talento e contribuindo para estimular o desenvolvimento e crescimento feminino na comunidade de ciências e tecnologia. São dez mentoras, para dez alunas, que vão beneficiar de uma mentoria construída à medida de cada uma e das suas ambições académicas e profissionais”, explica Ana Sousa, VP people da Farfetch.

O programa de mentoria inclui sessões formais trimestrais entre as candidatas, sessões de coaching, aplicação prática de conhecimentos, discussão de experiências e oportunidades de carreira.

“Esta é uma forma de apoiar as estudantes que querem ter um papel no futuro da evolução científica e tecnológica. Estamos a ir diretamente à raiz de uma questão incontornável, que é o facto de haver poucas mulheres, sobretudo, nas áreas de tecnologia e engenharia, apresentando um programa de mentoria com outras mulheres que já fizeram o mesmo caminho e que poderão apoiá-las no seu percurso de estudo e no conhecimento do mundo real“, sublinha Ana Sousa.