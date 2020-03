Advocacia no feminino, dizem elas. Advocatus já nas bancas

A advocacia esteve durante vários anos restrita às mulheres. Só em 1918 viram assegurado o seu direito de acesso à advocacia através da publicação de um diploma. 102 anos depois no setor ainda existem muitas mudanças a fazer de forma a garantir a paridade de géneros nos vários aspetos inerentes ao funcionamento das sociedades. A meritocracia por vezes é colocada para segundo plano na hora de decisão de cargos de topo.

Seis advogadas estiveram à conversa com a Advocatus e colocaram em cima da mesa o que pensam sobre o papel da mulher na advocacia e como analisam a progressão de carreira nas sociedades. Apesar de não se sentirem discriminadas, asseguram que a igualdade de oportunidades no acesso a cargos de topo ainda é um problema. As profissionais garantiram ainda ser necessário mudar mentalidades, desde o topo da pirâmide até à base, pois só assim o setor conseguirá evoluir.

Paulo Valério, sócio da Valério, Figueiredo & Associados (VFA), não é o típico advogado que “dorme com o Código Civil”, segundo o próprio. Com uma vasta experiência na área de reestruturações e insolvência, acredita que esta última é uma espécie de “patinho feio” da advocacia, mas que quando a “economia se está afundar, é ao patinho que se agarra”. À Advocatus afirma não acreditar em “super juízes, nem em super advogados” e que um “advogado que só sabe direito é uma espécie de técnico de leis”.

Irritabilidade, fadiga, isolamento social e tristeza. Sabe o que têm em comum? São alguns dos sintomas da síndrome de exaustão profissional, ou burnout, que em maio de 2019 passou a integrar a lista de doenças aprovadas pela Organização Mundial Saúde. Todos os setores possuem trabalhadores suscetíveis de contrair esta perturbação psicológica, incluindo a advocacia. A Advocatus tentou perceber junto das sociedades e de profissionais de saúde tudo sobre esta doença.

O negócio do mês da 114.ª edição é sobre a entrada dos espanhóis da Merlin Properties, em janeiro, na bolsa de Lisboa com o

objetivo de reforçar o posicionamento em Portugal. Os advogados da Garrigues assessoraram a sociedade de investimento e gestão imobiliária espanhola na realização de um dual listing no início do ano.

Mafalda Alves é a advogada do mês e, em conversa com a Advocatus, comparou as funções de um sócio às de um maestro. Para a nova sócia da SRS Advogados, a arbitragem tributária colmatou um dos principais problemas do sistema judicial tributário, a “morosidade”. Sobre o Orçamento do Estado, a advogada mostra-se preocupada com o “aumento da despesa pública” e a “falta de medidas de promoção do investimento e da produtividade”.

Em 2018, a Broseta faturou 21,5 milhões de euros, mais cerca de 5 milhões face a 2017. À Advocatus, a firma ibérica anunciou a

contratação de mais cinco advogados. Descubra todos os pormenores na rubrica “sociedade do mês”

