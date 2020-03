Autarca de Penamacor contrata empreiteiro para obra acabada

O presidente da Câmara Municipal de Penamacor, António Breites (PS), terá adjudicado uma obra em 2018, três anos depois de a mesma ter sido acabada. A notícia foi avançada pelo Público (acesso condicionado), que refere que a empresa contratada, por um total de 148,9 mil euros, pertence à família de uma vereadora que, meses antes, tinha renunciado ao mandato por ter sido judicialmente confrontada com a ilegalidade de outras adjudicações municipais a familiares.

A obra em causa foi a pavimentação do acesso à Reserva Natural da Serra da Malcata, uma obra feita no início de 2015 e cuja conclusão chegou a fazer parte do Boletim Municipal do primeiro semestre desse ano. Segundo o Público, só em março de 2018 é que foi publicado um contrato para adjudicação da obra, por ajuste direto, assinado pelo socialista, tendo inclusivamente assinado um despacho para nomear dois técnicos do município para fiscalizarem a empreitada.

A empresa contratada, António J. Cruchinho & Filhos, pertence aos pais e irmãos da vereadora demissionária Ilídia Cruchinho. Ora, em janeiro de 2018, a empresa e o presidente da Câmara tinham visto o Tribunal de Contas chumbar um outro contrato, de 589 mil euros, precisamente pelas ligações familiares do empreiteiro à então vereadora, que já tinha feito dezenas de contratos com essa empresa desde 2001, o que a levou a renunciar ao cargo. Desde então, é chefe de gabinete do presidente.