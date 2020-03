A Talkdesk quer reforçar a sua presença a área da Grande Lisboa com a abertura de um novo escritório em Oeiras. A empresa já anunciou que vai contratar 100 pessoas até ao final do ano nas áreas da cloud, software as a service e inteligência artificial (IA).

“É em Portugal que é desenvolvido o nosso software e queremos reforçar o nosso compromisso para com o talento nacional e para com a tecnologia e a inovação”, diz Marco Costa, diretor-geral da Talkdesk para a região EMEA, em comunicado. Neste sentido, vai abrir um novo escritório em Oeiras.

Este é o quinto escritório da Talkdesk em Portugal e vem reforçar a ambição de continuar a apostar na componente de I&D. Em 2019, a Talkdesk abriu um laboratório de inovação em Coimbra e Aveiro, ambos focados em desenvolver novas soluções e produtos, e inaugurou um novo escritório no Porto.

“Ao instalarmo-nos em Oeiras, ecossistema tecnológico de referência na periferia de Lisboa, aproximamo-nos do nosso objetivo de chegar aos 1.000 engenheiros até ao final deste ano”, acrescenta o responsável.

“A trajetória de crescimento mundial do negócio da Talkdesk exige o reforço da equipa para fazer face aos desafios inerentes a este processo e permitir que continuemos a construir o futuro do setor”, acrescenta, anunciando a intenção de contratar mais 100 pessoas até ao final deste ano. As candidaturas podem ser feitas no site da empresa.