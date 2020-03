Nuno Amado, presidente do conselho de administração do BCP, aproveitou a baixa da cotação do banco na bolsa de Lisboa para investir 66 mil euros na aquisição de 500 mil ações da instituição financeira.

De acordo com um comunicado partilhado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Nuno Amado comprou esta segunda-feira meio milhão de títulos do BCP ao preço de 0,131668 euros cada, o que significa um investimento global de 65,8 mil euros.

A operação aconteceu num dia de forte correção do banco no PSI-20: os títulos cederam 15,18% para 0,1201 euros, um novo mínimo de sempre. Foi o segundo pior desempenho em Lisboa, apenas atrás da Galp, que afundou 16,52% para 9,584 euros, na sequência do crash do preço do petróleo. Só na sessão de hoje o PSI-20 perdeu mais de cinco mil milhões de euros.

Quando um membro do conselho da administração compra ações da própria empresa, dá a entender ao mercado que a empresa se encontra em melhor estado do que o valor da ação poderá refletir.

Tanto o setor financeiro como o setor petrolífero em todo o mundo foram os mais penalizados esta segunda-feira.