Revista de imprensa internacional

A epidemia do coronavírus continua a marcar a atualidade global. Enquanto em Portugal o Governo toma medidas preventivas para limitar a propagação do vírus e lança uma linha de crédito de apoio às empresas, Bruxelas estuda regras sobre ajudas de Estado às empresas. As aplicações de entrega de refeições ao domicílio e serviços digitais por subscrição estão a também a registar aumentos nas vendas. Em Espanha, a Mercadona prepara-se para vender 36 lojas com o intuito de arrecadar 200 milhões de euros.

Financial Times

Bruxelas estuda alívio nas regras sobre as ajudas de Estado

A Comissão Europeia pode vir a ser mais flexível com os governos nas regras sobre as ajudas de Estado, uma medida de suporte às empresas em plena epidemia do coronavírus. Bruxelas está a estudar quais as formas mais eficazes de permitir estas ajudas estatais em “circunstâncias excecionais” como as atuais, numa altura em que o surto já está a provocar “vasto impacto” na economia global.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).

The Guardian

Plataformas digitais crescem com impulso do coronavírus

Aplicações de entrega de refeições ao domicílio e serviços digitais por subscrição estão a registar aumentos nas vendas, num momento em que os receios sobre o coronavírus têm levado muita gente a optar por ficar em casa. Assim, ao mesmo tempo que o surto ameaça os restaurantes e comerciantes tradicionais, as vendas em serviços como a Uber Eats e Deliveroo aumentam 8,7%, enquanto plataformas como a Netflix crescem 12,4%, mostram dados do British Retail Consortium e da KPMG.

Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Presidente chinês visita Wuhan pela primeira vez após o surto

O Presidente chinês, Xi jinping, chegou esta terça-feira à cidade de Wuhan para uma “visita de inspeção”, na sua primeira deslocação ao epicentro do surto do Covid-19. O líder chinês vai reunir com moradores, médicos, doentes e políticos locais, detalhou a agência. A visita surge no dia em que a China regista o menor número de novos casos, 19, desde que a contagem começou a ser feita a nível nacional. Esta cidade chinesa está desde 23 de janeiro em quarentena, mas agora já estão a ser autorizadas algumas movimentações dentro da província de Hubei, em Wuhan.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

El País

Tribunal anula dívida de cidadão com o seu banco porque o contrato tinha letras pequenas

A Audiencia Provincial de Madrid deliberou que um cidadão ficou ilibado de pagar uma dívida de 6.443 euros ao banco, uma vez que o contrato do cartão de crédito era “ilegível”. A sentença, datada de de outubro de 2019, refere que o tipo de letra “minúsculo” da cláusula originou a violação de todos os requisitos de transparência exigidos por lei para este tipo de produto financeiro.

Leia a noticia completa no El País (acesso livre, conteúdo em espanhol).

El Confidencial

Mercadona vai vender imóveis. Passa a arrendatária

A Mercadona vai vender 36 lojas com o intuito de arrecadar 200 milhões de euros. Para o efeito, vai investir na fórmula “sale & leaseback”, ou seja, a cadeia de supermercados liderada por Juan Roig vai procurar compradores para os seus estabelecimentos em troca de garantir uma renda mediante o aluguer. “Atualmente temos um grande número de imóveis, fruto dos investimentos realizados em aquisição de terrenos e locais durante os últimos anos, e agora decidimos transformar ativos imobiliários em dinheiro para, com os nossos recursos, acelerar a brutal transformação da Mercadona”, explica uma fonte oficial do supermercado.

Leia a notícia completa no El Confidencial (acesso livre, conteúdo em espanhol).