PSI-20 afunda 18% em semana caótica para as bolsas mundiais

Lisboa terminou a última semana em terreno positivo, mas os ganhos registados esta sexta-feira não foram suficientes para compensar a semana caótica registada na praça portuguesa e em todo o mundo. O índice de referência na bolsa nacional, o PSI-20, caiu quase 18%, na semana em que o surto de coronavírus passou a pandemia.

Na sessão desta sexta-feira, o PSI-20 valorizou 0,8266% para 3.837,28 pontos. Na demais praça do Velho Continente, o dia também foi de recuperação, com o pan-europeu Stoxx 600 a somar 1%, o alemão DAX a subir 0,2%, o francês CAC 40 a avançar 1,4% e o espanhol IBEX a valorizar 4,7%.

Depois de seis sessões em “terreno negativo”, Lisboa conseguiu assim para o outro lado da linha de água. O otimismo verificado nas bolsas europeias é justificado, em parte, pelo anúncio de que a Comissão Europeia tem um pacote de 37 mil milhões para disponibilizar aos Estados-membros para resposta à crise do novo coronavírus. Além disso, o Governo alemão deverá estar disponibilidade para aumentar a capacidade de endividamento, abdicando da política dos orçamentos equilibrados, de modo a para reforçar os níveis de investimento público.

Ainda assim e tudo somado, o índice de referência nacional registou uma queda semanal de 17,9%, não tendo os ganhos desta sexta-feira sido suficientes para compensar o “caos” que se viveu na bolsas com o agravamento do surto de coronavírus, que passou a pandemia, segundo a Organização Mundial de Saúde.

Na última sessão da semana, as cotadas do setor da energia foram as que mais brilharam. Os títulos da EDP Renováveis valorizaram 3,18% para 10,38 euros, os da EDP subiram 2,19% para 3,551 euros e os da Galp Energia somaram 1,42% para 8,57 euros.

Do outro lado da linha de água, destaque para o BCP, cujas ações caíram 0,71% para 0,1123 euros. A travar os ganhos estiveram também as papeleiras: os títulos da Altri recuaram 4,3% para 3,2920 euros, os da Navigator 1,52% para 2,074 euros e os da Semapa 2,37% para 9,05 euros.

(Notícia atualizada às 17h13)