Com a progressão do novo coronavírus, cada vez mais pessoas a trabalhar remotamente, desafiando as empresas e os trabalhadores a conseguirem coordenar tarefas e comunicar de uma maneira diferente da habitual. Para responder a esta adesão massificada ao teletrabalho, começam a surgir soluções para ajudar as empresas a transitar para o trabalho remoto sem deixarem de ser produtivas e tirando o maior partido dos seus recursos.

Consultoras e empresas que já trabalham remotamente estão a disponibilizar conferências online — as designadas webinar — para ajudar as instituições a adaptarem-se a esta nova fase, dando soluções para as suas equipas. Há até oradores que oferecem os seus livros. Todas são gratuitas e muitas continuam disponíveis online.

A consultora IDC vai disponibilizar uma webinar para ajudar as empresas a responder ao avanço da pandemia em termos dos novos modelos de trabalho — “COVID-19 First Response: The Transition to Remote Work“, a 19 de março. A participação também não tem quaisquer custos e para participar basta inscrever-se no site oficial.

A Grow Remote, uma organização sem fins lucrativos que ajuda empresas e trabalhadores no trabalho remoto, vai organizar a conferência online “Crisis Control: How to Implement Remote Work in Your Team When You’re Not Ready“, em resposta ao Covid-19, para ajudar as empresas que não estão preparadas a implementar o trabalho remoto nas suas equipas da forma mais eficaz.

Nesta conferência, os três oradores vão explicar de que forma as empresas podem implementar o trabalho remoto, quais são as melhores práticas e como podem garantir que os trabalhadores continuam produtivos, apesar das circunstâncias do teletrabalho. A participação é gratuita e é necessário fazer a inscrição online.

A Grow Remote organizou uma videoconferência, a 12 de março, sobre a integração do trabalho remoto dentro das equipas nas organizações e que continua disponível no Youtube.

A empresa de formação Workplaceless também tem disponível uma conferência sobre como construir relações remotamente e como continuar a desenvolver o networking à distância. A webinar “Remote Without Warning: How to adapt and thrive as a suddenly-remote company“, está agendada para 14 de abril e, para participar, é necessária inscrição na página oficial.

A empresa de software GitLab organizou esta sexta-feira, a webinar “Remote Without Warning: How to adapt and thrive as a suddenly-remote company” e Zapier, empresa remota especializada em apps organizou a conferência “Transitioning to remote work in a hurry“, que também está disponível em streaming online e gratuito. É possível encontrar uma lista de outras conferências online sobre trabalho remoto na plataforma da Remote Work Association.

Em alternativa, há empresas que optam por criar serviços de consultoria. A empresa portuguesa 100% remota de marketing digital WEBrand Agency colocou à disposição um serviço gratuito de apoio às empresas que precisem de transitar para o remoto. As sessões são feitas online, por videochamada e, para ter acesso aos serviços, deve inscrever a sua empresa no mesmo portal.