Covid-19: Depois da sede, Parfois fecha as lojas de rua

Depois da sede, em Rio Tinto, a empresa portuguesa Parfois decidiu fechar todas as lojas de rua da marca a partir de 15 de março. A medida surge em resposta à pandemia de coronavírus, tendo como objetivo a prevenção e proteção dos clientes e colaboradores da empresa, explica a Parfois em comunicado.

“Já estamos a estabelecer contacto com centros comerciais e parceiros para, num segundo momento – o mais rápido que nos for possível e em consenso com os parceiros – assegurar o fecho das restantes lojas, nos centros comerciais. São decisões que não dependem apenas de nós mas esperamos conseguir assegurar de forma consensual o encerramento das nossas lojas”, detalha fonte da empresa em comunicado.

Apesar de as lojas físicas encerrarem, a loja online da marca vai continuar em funcionamento. “Conscientes de que o nosso produto não é de primeira necessidade, queremos manter a normalidade”, detalha a empresa. “Por esse motivo, assumimos o compromisso de ter, como sempre tivemos, altos níveis de prevenção nas entregas ao domicílio. Para proteção de todos serão tomadas medidas de descontaminação e de segurança na entrega”, assegura o comunicado. Assim, como se trata de uma “situação de exceção”, as devoluções passam também a ser sempre gratuitas e pelo período alargado de 60 dias, durante este processo.