Marques Mendes diz que, do Conselho de Estado convocado pelo Presidente da República — e que decorre na próxima quarta-feira — “uma medida de quarentena obrigatória ou de estado de emergência” será “inevitável”.

“O Conselho de Estado vai dar a sua opinião: uma medida de quarentena obrigatória ou de estado de emergência é inevitável. Nunca aconteceu, é uma medida de estado de guerra mas nós, na prática, vivemos um estado de guerra. É um pedido do Presidente que tem de consultar o Governo, e isso traduz-se em limitar as liberdades, sobretudo de circulação. E as medidas são obrigatórias: é um mal necessário. E, por último, só pode ser tomada por 15 dias”, detalhou, sobre o cenário.

No habitual comentário de domingo, Luís Marques Mendes elogiou ainda a convocatória do Conselho de Estado anunciada por Marcelo ao início da noite deste domingo e também a atuação do Governo desde o início do surto de coronavírus em Portugal.

“O Governo esteve bem. O primeiro-ministro decidiu ouvir os partidos. Esteve bem. E os partidos também: em tempo de guerra tem de haver unidade, boa solidariedade e consonância a nível governamental. As pessoas querem unidade no plano mais elevado do Estado. As medidas foram boas. Agora, não tenho uma dúvida de que são insuficientes, sobretudo no plano de circulação de pessoas”, assinalou o comentador.

Marques Mendes apelou ainda a que as medidas não sejam tomadas “a conta-gotas”, porque pode dar uma ideia de insegurança, alertou o comentador. E deixou um alerta: “Vai ser um processo longo e, no plano económico, devastador. Provavelmente vamos ter uma recessão global. E, em terceiro lugar, vai deixar as suas sequelas no plano social e até no plano psicológico”.