Depois do trambolhão, Lisboa recupera. BCP sobe mais de 4%

Depois de ter caído para mínimos de 27 anos, a praça lisboeta está agora a recuperar. O índice de referência na bolsa nacional, o PSI-20, valoriza 3%, na abertura da segunda sessão da semana. A puxar por Lisboa está o BCP, que já soma mais de 4%, e as cotadas do setor da energia.

Em linha com as demais praças do Velho Continente, o PSI-20 está registar ganhos, esta manhã: avança 3,24% para 3.788,91 pontos. O pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,9%, o francês CAC 40 valoriza 3,1%, o alemão DAX soma 4,6% e o espanhol Ibex dispara 5,6%.

As praças europeias recuperam, assim, das perdas significativas registadas na segunda-feira, sessão em que o índice de referência em Portugal fechou na fasquia mais baixa dos seus 27 anos de história. Esta terça-feira, os investidores estão mais otimistas em relação aos estímulos que estão a ser preparadas pelos Governos e pelos bancos centrais, face à pandemia de coronavírus e aos seus efeitos na economia mundial.

No domingo, por exemplo, a Reserva Federal dos Estados Unidos anunciou um novo corte surpresa dos juros e alinhou numa ação coordenada dos principais bancos centrais, cujo objetivo é amparar o dólar perante a disrupção provocada pelo surto em questão. As medidas tomadas pela Fed são, de resto, semelhantes às que já tinham sido anunciadas pelo Banco Central Europeu: menos juros, mais compra de ativos e menos requisitos para a banca.

Por cá, na sessão desta terça-feira, destaque para o BCP, cujas ações abriram a valorizar 4,53% para 0,1061 euros. A energia também está a puxar por Lisboa: os títulos da Galp Energia avançam 2,47% para 8,466 euros, os da EDP 1,33% para 3,439 euros e os da EDP Renováveis 1,32% para 10,00 euros.

E depois de ter anunciado um resultado líquido de 29,2 milhões de euros, os CTT estão a ver as suas ações subirem 3,63% para 1,913 euros. No setor das papeleiras, os títulos da Semapa valorizam 1,35% para 8,25 euros, os da Altri 0,21% para 2,8 euros e os da Navigator 1,69% para 1,983 euros.

Do outro lado da linha de água, estão a Sonae — cujos títulos recuam 0,18% para 0,549 euros — e a Sonae Capital — cujas ações perdem 2,28% para 0,451 euros.

(Notícia atualizada às 08h30)