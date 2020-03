O Millennium BCP vai lançar um conjunto de medidas para “apoiar os comerciantes a superarem esta fase crítica de diminuição da atividade económica, relacionada com a pandemia do coronavírus”. Entre as iniciativas encontra-se a eliminação da comissão mínima aplicada nas transações realizadas em terminal de pagamento automático (TPA) através da Rede Multibanco.

O objetivo desta isenção das comissões é incentivar os comerciantes a aceitarem mais transações multibanco, nomeadamente de baixos montantes, explica o banco, em comunicado. As medidas de apoio “serão aplicadas por um período de três meses, até 30 de junho de 2020”.

Para os comerciantes que encerrem a atividade por dificuldades temporárias, o banco irá suspender a cobrança da mensalidade do TPA. Para além disso, o BCP irá também suspender a taxa de serviço ao comerciante por aceitação de pagamentos por MBWay, de forma a “evitar o manuseamento de moeda física”.

Nos últimos dias, a banca tem avançado com medidas para fazer face à pandemia. O Novo Banco isentou parte das comissões, nomeadamente nas transações através dos canais digitais, enquanto a Caixa Geral de Depósitos e o Santander Totta apostaram em linhas de crédito às empresas.

Esta segunda-feira, o primeiro-ministro apelou para a ajuda dos bancos nesta situação, fazendo referência à última crise, em que os bancos foram apoiados. António Costa apontou que as instituições “têm que ter consciência que na crise de 2008 a responsabilidade do setor financeiro foi muitíssimo elevada”, sendo que “hoje há uma função de responsabilidade social muito grande que têm e que têm que assumir”, em entrevista à SIC.

(Notícia atualizada às 10h20)