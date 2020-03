A Volkswagen Autoeuropa, fábrica automóvel de Palmela e a maior exportadora nacional, decidiu suspender a produção até ao dia 29 de março “com efeito imediato”. A decisão está relacionada com a pandemia do coronavírus.

Num comunicado, a empresa “informa todos os colaboradores e parceiros que suspende todos os turnos de produção de veículos até ao dia 29 de março e acrescenta que “vai manter em funcionamento todos os serviços mínimos necessários”. “Qualquer alteração decorrente de novas decisões será atempadamente informada”, sublinha a administração da empresa.

Além da decisão da suspensão, “a Volkswagen Autoeuropa reforça o agradecimento a todos pela confiança e compreensão perante esta situação, a qual tem novos desenvolvimentos a cada momento”, lê-se num breve comunicado divulgado esta terça-feira pela empresa.

Esta notícia surge numa altura em que a empresa tinha a ambição de acelerar a produção do SUV T-Roc para 45 unidades por hora no verão e já produzia 32 destes automóveis a cada 60 minutos. Além disso, na segunda-feira, foi noticiada a suspensão de dois turnos por falta de trabalhadores, que terão optado por ficar em casa para prevenir eventuais contágios e/ou para acompanharem os filhos após o encerramento das escolas decretado pelo Governo.

Também na segunda-feira, a Autoeuropa tinha decidido “reduzir a produção diária de 890 para 744 unidades, contribuindo para ajustar a fábrica às condições exigidas pelas autoridades nacionais”. Além disso, a administração tinha acordado com a Comissão de Trabalhadores o uso da ferramenta de flexibilidade laboral, down days, para agilizar a “assistência à família sem perda de retribuição”.

Assim, um dia depois, a Autoeuropa terá concluído pela impossibilidade de manter o funcionamento da fábrica nessas condições, optando pela suspensão até 29 de março. A informação foi comunicada pouco depois de Herbert Diess, presidente do grupo Volkswagen, ter anunciado a suspensão da produção em diversas fábricas da marca alemã, nomeadamente em Espanha, Eslováquia, Itália e Portugal.

“Espanha, Portugal, Eslováquia e Itália vão ser afetados a partir desta semana com interrupções na produção e a maioria das outras fábricas alemãs e europeias estão a preparar a suspensão de duas a três semanas. O objetivo principal é diminuir a propagação do coronavírus o máximo possível e, para esse fim, a Volkswagen aprovou inúmeras medidas”, disse o gestor, que falou também numa “clara deterioração nas vendas e incerteza no fornecimento”.

A suspensão da produção da Autoeuropa é uma notícia pouco animadora para a economia portuguesa. No ano passado, a fábrica de Palmela liderou o ranking das exportações em Portugal, o que não acontecia desde 2005, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2018, a fábrica foi responsável por 5% das exportações de bens e 1,6% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

O coronavírus tem provocado disrupção económica e social também em Portugal, onde os últimos dados apontavam para 331 casos de infeção. Já depois destes números, na segunda-feira, o Ministério da Saúde deu conta da primeira morte de um doente por causa do Covid-19, um homem de 80 anos que estava internado no Hospital Santa Maria. Espera-se que a Direção-Geral da Saúde atualize os números da pandemia nas próximas horas.

(Notícia atualizada pela última vez às 10h23)