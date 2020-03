E porque todo o cuidado é pouco, a Proteção Civil está, esta terça-feira, a enviar mensagens de texto aos portugueses com recomendações quanto ao coronavírus.

“Covid-19: Lave as mãos com frequência. Evite o contacto social. Previna o contágio. Siga as recomendações oficiais”. Esta é a mensagem que os portugueses estão a receber esta terça-feira nos telemóveis, por parte da Proteção Civil.

Na semana passada, durante uma conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna já tinha adiantado que a Proteção Civil tinha ativado o sistema de avisos à população por SMS. “A partir de hoje [sexta-feira] está declarada a situação em que a subcomissão operativa que funcionará numa base de permanência pode decidir se faz sentido enviar uma mensagem por SMS”, disse Eduardo Cabrita.

Na altura, o ministro explicou que estas SMS não podiam ser enviadas antes da declaração do estado de alerta, que acabou por entrar em vigor na passada sexta-feira, estando em vigor até 9 de abril.

Estas mensagens da Proteção Civil surgem no dia em que o número de infetados por coronavírus no país subiu para 448, tendo aumentado cerca de 35% em apenas um dia. Até ao momento, Portugal regista apenas uma morte devido a este surto, um homem de 80 anos que estava internado no Hospital Santa Maria.

Em dezembro, o Jornal de Notícias noticiou que o Estado tinha pago 900 mil euros por um contrato de um ano para poder usar as SMS da Proteção Civil. No entanto, no caso das depressões Elsa e Fabien — que provocaram 10.700 ocorrências, 144 desalojados e 320 deslocados –, esta ferramenta não foi usada.

Antes desta situação, e de acordo com o JN, a última mensagem que tinha sido enviada pela Proteção Civil foi a 5 de setembro, altura em que uma onda de calor afetou o país.

(Notícia atualizada às 13h39 com mais informação)