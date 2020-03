Coronavírus continua a abalar Wall Street. Bolsas caem 5%

As bolsas norte-americanas estão no vermelho, numa altura em que continuam a aumentar os números de infeções pelo coronavírus. Os principais índices de Wall Street estão com perdas de cerca de 5%.

O índice de referência S&P 500 está a cair 5,05% para 2.401,53 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recua 4,62% para 6.995,56 pontos. O industrial Dow Jones segue pelo mesmo caminho ao desvalorizar 5,75% para 20.017,03 pontos.

Wall Street está numa “montanha-russa sem precedentes” devido à turbulência causada pelo coronavírus, diz a CNBC (conteúdo em inglês). “A volatilidade ainda não acabou”, diz Tom Essaye, fundador do The Sevens Report, citado pela CNBC.

O especialista ressalva que os estímulos anunciados pelo Governo norte-americano ainda precisam de ser aprovados pelo Congresso. “Também precisamos de ver mais progressos em termos farmacêuticos e, acima de tudo, precisamos que a taxa de crescimento do coronavírus atinja o seu pico nas próximas semanas” para que os mercados acalmem.

Esta terça-feira, a CNBC adiantou que a Casa Branca está a ponderar avançar com um pacote fiscal de mais de um bilião de dólares que inclui pagamentos diretos aos norte-americanos e uma ajuda financeira a pequenas empresas e ao setor aéreo, mas os receios dos investidores quanto ao impacto do vírus na economia mantém o cenário de incerteza.