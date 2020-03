Coronavírus tem sido sinónimo de recato, de isolamento e de quarentena voluntária. Depois de o Governo ter anunciado o fecho de todas as escolas do país desde esta segunda-feira, o movimento Transformers decidiu reagir e criar uma forma de os jovens poderem continuar a aprender, mesmo tendo de ficar em casa.

O projeto “sai da caixa (não de casa)” arranca já esta esta quarta-feira, tendo data de conclusão prevista para 10 de abril: são 22 workshops e talks para quem quiser aprender em casa. A “equipa” de mentores é composta por mais de 50 voluntários e 600 aprendizes espalhados por todo o país, explica fonte do movimento em comunicado.

“Vivemos uma situação única que alterou o nosso dia-a-dia mas que, acima de tudo, nos mostrou a importância da educação para a cidadania e da urgência em trabalharmos o nosso sentido de comunidade. É nos desafios maiores que percebemos que só há evolução se todos nos movermos juntos, enquanto comunidade. Todos dependemos e temos muito a aprender uns com os outros”, revela Inês Alexandre, CEO do Movimento Transformers, que será a responsável pela facilitação dos workshops.

A ideia de fazer uma série de formações por todo o país já existia: Inês Alexandre planeava um roadshow de conhecimento quando surgiu a pandemia de Covid-19. Face ao problema, o itinerário anteriormente previsto passou para um roteiro virtual de conceitos e ideias que pudessem ser úteis aos jovens portugueses.

“A partilha, empatia, responsabilidade e civismo são as bases com as quais se constrói a mudança e os exemplos a seguir. Por isso, neste momento de pausa, vamos fazer a diferença e aproveitar para aprender e ajudar quem mais precisa, para que possamos ser os verdadeiros exemplos dentro da nossa comunidade”, explica ainda a lider do movimento.

Alguns dos workshops serão práticos e terão 45 minutos de duração, na plataforma Zoom, e a capacidade máxima de visualização para 25 pessoas, estando sujeitos a inscrição. As restantes sessões (workshops) e as talks serão abertas à comunidade e serão transmitidas, em direto, no Instagram do Movimento Transformers

Calendário roadshow virtual: