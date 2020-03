O Covid-19 já infetou mais de 245.000 pessoas em todo o mundo e o número de mortos ultrapassa os 10 mil. O novo coronavírus, declarado como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde no início deste mês, já se espalhou para mais de 170 países e territórios pelo globo.

Pelo segundo dia consecutivo, a China não registou nenhum caso de transmissão local, de acordo com a Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês). O país onde foram identificados os primeiros casos deste vírus tem visto o número de novos infetados a descer, sendo que agora regista apenas casos importados.

A Europa tornou-se o epicentro do vírus, sendo o país mais afetado a Itália, que já superou a China em número de mortos, tendo registado um total de 3.405 óbitos. A seguir a Itália e a China, os países mais afetados são o Irão e Espanha, ambos com mais de 18 mil casos, no total. No Irão, o vírus já fez 1.284 vítimas mortais, e em Espanha 831.

A Alemanha é o quinto país com mais casos, 15.320, mas no que diz respeito ao número de mortes, 44, fica mais abaixo. Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou esta quinta-feira o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.