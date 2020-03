Wall Street fecha em baixa. Vive pior semana desde 2008

Estas quedas traduzem os receios dos investidores perante o agudizar da crise pandémica, fazendo aumentar a perspetiva de que a economia norte-americana, mas também a mundial, se encaminhe para uma recessão. O Bank of America diz mesmo que os EUA já estarão em recessão.

A queda nesta sessão elevou para 17% a desvalorização no conjunto da semana, fazendo desta a pior desde a crise financeira. O Standard & Poor’s 500, que perdeu 4,34% para 2.304,92 pontos, elevou para 15% a queda na semana, vivendo também a pior semana desde 2008. O Nasdaq cedeu 3,79%.

O Dow Jonesperdeu 4,6% na sessão. Encerrou abaixo dos 20 mil pontos, nos 19.159,53, estando já abaixo do valor que tinha quando Donald Trump tomou posse da Presidência dos EUA.

Nova Iorque voltou a fechar em baixa, com esta a ser a pior semana depois da crise financeira de 2008 , com os milhares de milhões anunciados pelas autoridades a serem incapazes de anular o medo de uma recessão.

SOSeconomia. Tem dúvidas sobre as novas regras de trabalho? Pergunte que nós respondemos

Milhares de portugueses começaram a trabalhar a partir de casa por causa do coronavírus. Mas ainda há muitas dúvidas por esclarecer. Que salário vou receber? O teletrabalho é diferente da quarentena e do novo Mecanismo Especial de Apoio anunciado pelo Governo? As regras são iguais para os funcionários públicos e para o setor privado? Quem passa recibos verdes terá também um regime de exceção se ficar a trabalhar de casa ou a tomar conta dos filhos?

Se tiver estas e outras dúvidas envie-nos um email para este endereço soseconomia@eco.pt e nós, com base em informação disponibilizada pelo Governo, e em parceria com estas oito sociedades de advogados — PLMJ, CMS Rui Pena & Arnaut, SRS, Abreu Advogados, CRS Advogados, PRA, Miranda e JPAB — vamos procurar responder.