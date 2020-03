Hoje nas notícias: Aeroporto, hospitais e festivais

Numa altura em que o país entra na fase da mitigação da pandemia, as Forças Armadas estão preparadas para uma intervenção mais forte a nível nacional. Ao mesmo tempo que os hospitais privados já começaram a exigir o Estado o “pagamento imediato” das dívidas em atraso que, dizem, ascendem a vários milhões de euros. E esta crise do coronavírus está ainda a deixar em risco tanto os festivais de verão como o aeroporto do Montijo.

Covid-19 deixa aeroporto do Montijo em “standby”

O Governo e a ANA – Aeroportos de Portugal não desistiram do projeto do aeroporto complementar do Montijo, mas não estão a avançar no processo. O surto de Covid-19 deixou a expansão do aeroporto em standby, não tendo sido pedida a apreciação prévia de viabilidade ou marcada a reunião entre Governo e autarcas. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Hospitais privados pedem “pagamento imediato” de dívidas

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) pediu ao Ministério da Saúde, à ADSE e ao Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA) que procedam ao “pagamento imediato” das dívidas em atraso relacionadas com a prestação de serviços feitas pelos hospitais privados a estas entidades. Em causa estão dívidas de vários milhões de euros, isto numa altura em que estas entidades são chamadas a responder ao Covid-19. “Os hospitais privados são uma das áreas que mais têm sido penalizadas com os atrasos nos pagamentos do Estado”, refere o email enviado pela APHP. Leia a notícia completa no Público (link indisponível)

Forças Armadas a postos para uma intervenção mais forte

Com a entrada do país na fase de mitigação, segundo várias fontes policiais e militares, está a ser preparada uma intervenção mais forte das Forças Armadas, no caso de haver uma rutura de capacidades da GNR e da PSP. Nesta fase de mitigação da pandemia, o nível de prontidão dos agrupamentos sanitários e a capacidade de emergência serão reforçados, começarão a ser instalados mais módulos de hospitais de campanha e há instalações militares preparadas em várias unidades do país para receber doentes infetados menos graves. Leia a notícia completa no Diário de Notícias

Pandemia deixa festivais de música em risco

O surto de coronavírus está também a ter impacto na cultura, pondo em risco os vários festivais marcados para o verão, sobretudo em maio e junho. A organização do North Music Festival diz estar a “equacionar todos os cenários”, enquanto o Primavera Sound vai decidir até ao final deste semana o que fazer. Já os responsáveis pelo Rock In Rio dizem ter “todas as equipas operacionais”, mas sempre com as recomendações de segurança. Leia a notícia completa no Correio da Manhã

São Bento em serviços mínimos até nova ordem

Não há planos para fechar o Parlamento devido ao surto de Covid-19, mas a pandemia está a obrigar a medidas de prevenção. A Assembleia da República vai continuar a funcionar, com um quórum flutuante de 116 deputados, que podem não estar todos no plenário no momento de votar. Até novas ordens, irá cumprir apenas serviços mínimos. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (link indisponível)