Sete recomendações do regulador para as seguradoras

Em termos gerais, a ASF diz que “deve ser providenciada de forma clara e atempada informação aos clientes sobre os termos contratuais dos seus produtos , em especial no que respeita a alterações resultantes do surto pandémico, bem como ao âmbito das coberturas, tendo especial atenção a casos de exclusões, por forma a garantir que é promovido um tratamento consistente de casos semelhantes e que os clientes têm conhecimento do âmbito de cobertura das suas apólices”.

As seguradoras devem fazer o mesmo em relação aos pedidos de resgate de produtos do ramo Vida, devendo dar conta, nomeadamente, das penalizações eventualmente previstas.

Por exemplo, nos produtos de seguros que admitam a possibilidade de switching, no caso de essa possibilidade vir a concretizar-se, as seguradoras devem promover um contacto prévio com o cliente, “no sentido de promover o completo esclarecimento dos mesmos face à presente situação excecional”.

A este propósito, a DGS deixou dois exemplos ilustrativos: “a estadia em hotéis no caso da cobertura de incêndio que inviabilize a permanência no local sinistrado ou a cedência de veículo de substituição, no caso do seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel”.

Ainda em relação no tratamento dos clientes, as seguradores devem acautelar a necessidade de haver soluções que devem os interesses dos lesados em casos em que se verifique a indisponibilidade de prestadores que obste a uma regularização rápida do sinistro .

Lembrando que muitos “clientes estão atualmente numa posição de grande vulnerabilidade devido à pandemia”, a ASF diz que as seguradoras “deverão ser flexíveis no tratamento das situações que lhes forem apresentadas, procurando ir ao encontro das necessidades dos clientes”.

A ASF recomenda ainda que as seguradores devem “ ter mecanismos que, apesar das contingências operacionais, lhes permitam manter a monitorização regular da posição financeira “, nomeadamente acompanhar constantemente a sua situação de liquidez e de solvência, isto no sentido de poder tomar decisões de forma atempada em caso de evoluções desfavoráveis.

Esses planos devem responder à mitigação dos riscos decorrentes das atuais restrições operacionais no desenvolvimento das atividades do dia-a-dia. Devem garantir a continuidade das operações, inclusivamente por constrangimentos de prestadores de serviços em regime de subcontratação externa ou fornecedores. E deve ainda ter previstas medidas de contenção das perdas financeiras das empresas de seguros e as atribuíveis aos tomadores de seguros e beneficiários.

Para travar a propagação do coronavírus, governos em todo o mundo impuseram medidas restritivas à população, com profundo impacto económico. E negócios foram interrompidos para travar a pandemia.

Acrescenta a ASF que é importante as seguradoras manterem uma “boa reputação”, tanto individualmente como no seu conjunto, através de uma “adequada política de tratamento dos resgates/reembolsos” .

Neste cenário, a ASF recomenda “acrescida vigilância” no comportamento dos clientes . “Será essencial que as empresas informem os seus clientes acerca do potencial montante de perda causado pelos resgates/reembolsos, em particular nos seguros sem garantias associadas”, frisa do regulador.

Uma tempestade abateu-se sobre as bolsas mundiais por causa do vírus. Com medo de uma desvalorização acentuada das ações e outros ativos financeiros, muitos poderão pedir resgate ou reembolsos antecipados das aplicações em produtos seguradores.

“Antecipando as empresas de seguros o risco de deterioração das suas condições financeiras suscetível de conduzir, no exercício de 2020, ao risco de incumprimento dos requisitos de capital de solvência, mesmo que esse risco não se afigure imediato, devem estas abster-se de efetuar distribuições de dividendos “, recomenda o regulador. “Tais atos impedem ou dificultam, de forma grave, a gestão sã e prudente da empresa de seguros”, frisa.

Devem ser tomadas as medidas necessárias com vista a restringir ações que impliquem a descapitalização das empresas de seguros, “com destaque para a distribuição de dividendos e para operações de financiamento intragrupo”, diz a ASF.

Tal como no setor bancário, também as seguradoras são aconselhadas a manterem uma política de distribuição de dividendos prudente , isto com o objetivo de se manterem sólidas do ponto de vista financeiro para fazerem face ao atual ambiente de incerteza.

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) divulgou um conjunto de recomendações às seguradoras para que se protejam do impacto da crise da pandemia Covid-19, e deem redobrada atenção aos clientes. O regulador liderado por Margarida Corrêa de Aguiar diz às companhias para congelarem dividendos e verificarem constantemente a sua posição financeira. Em relação aos clientes, pede maior proteção, nomeadamente através da flexibilização de atrasos no pagamento dos prémios ou de maior esclarecimento.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância, com o mesmo rigor de sempre.

Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para garantir que os nossos leitores têm acesso a informação credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas, visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos económicos e as consequências desta crise para empresas e trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados . Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem questionar à distância.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso manifesto editorial

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes.

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de mensagens falsas – não são fake news, porque não são news --, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos de consumo, pela transformação digital, também por erros próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros fatores de pressão que põem em causa a capacidade do jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos) substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia, acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E acreditaram e acreditam na função do jornalismo independente. E os parceiros anunciantes que também acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a editorial, a comercial, os novos negócios, a de desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável e independente, condições para continuar a fazer jornalismo de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes. Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas. Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO