Programa grátis para jovens conhecerem Portugal com adesão recorde

O programa “ANDA Conhecer Portugal”, que permite aos jovens dos 18 aos 30 anos viajar de comboio e alojar-se nas Pousadas da Juventude gratuitamente, regista uma adesão recorde e está quase esgotado para este ano, anunciou o Governo.

Recentemente foram alargados os critérios de acesso, o que garante “que mais jovens e organizações de juventude possam participar ativamente, de forma a conhecerem o território nacional e vivenciarem experiências que reforçam a mobilidade, a partilha e a autonomia”, disse citada num comunicado do Governo a ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes.

O programa, promovido pela Movy (entidade gestora da rede nacional de Pousadas de Juventude e do Cartão Jovem Europeu em Portugal) e pela CP – Comboios de Portugal, destina-se a jovens entre os 18 e os 30 anos e associações de estudantes e associações juvenis inscritas no ANDA Conhecer Portugal (Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ).

Desde dia 20, quando foram alargados os critérios de acesso, foram registados mais de 22 mil ‘vouchers’, elevando o total emitido em 2025 para cerca de 28 mil, próximo do limite máximo de 30 mil vouchers previstos para este ano.

Os jovens e associações interessadas podem resgatar o ‘voucher’ na página oficial da organização até 31 de dezembro e usufruir da experiencia até 4 de julho de 2026.

O programa, explica-se na página oficial da iniciativa, dá aos jovens que terminaram o 12.º ano em 2025 ou que tenham entre 18 e 30 anos, a oportunidade de conhecerem a diversidade cultural e o património histórico e natural do seu país através das Pousadas de Juventude e dos Comboios de Portugal, “enriquecendo as experiências de viagem e de lazer”.